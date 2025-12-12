Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

El Concello de Vilagarcía precinta las naves de los Parquistas en O Ramal

Olalla Bouza
12/12/2025 12:01
Exterior de las naves de O Ramal
Gonzalo Salgado
El Concello de Vilagarcía emitió, a última hora de ayer jueves, la orden de precinto de las naves que la Agrupación de Parquistas de Carril tiene en el muelle de O Ramal. La entidad, explican desde Ravella, continuaba llevando a cabo tareas de clasificación y registro de moluscos, pese a carecer de los preceptivos permisos habilitantes, que debe conceder, precisamente, la administración municipal.

La medida está prevista en el artículo 152 de la Lei do Solo de Galicia y se motiva en el incumplimiento de la suspensión de dichas actividades, ordenada por resolución de Alcaldía del 5 de septiembre y con base a los informes de inspección y seguimiento realizados por la Policía Local en la última semana, los días 5 y 9 de diciembre.

Desde el Concello apuntan a que, ya hace meses, informaron tanto a la OPP-89 (Parquistas de Carril) como a la Autoridad Portuaria de que no pueden realizar labores de clasificación y registro de moluscos en las naves A y B de O Ramal hasta que dispongan de las licencias urbanísticas así como de actividad económica y/o apertura. Todas las otorga la administración local.

"Ningún destes requisitos se materializou nestes tres m eses, xa que a comunicación previa presentada posteriormente pola OPP-89 para a apertura dunha nave foi declarada 'ineficaz' pola administración municipal, ao non vincularse estás actividades co tráfico marítimo", explican desde Ravella.

Plan Especial del Puerto

Urbanismo basó dicha resolución en el propio Plan Especial do Porto de Vilagarcía, no Plan de Utilización dos espazos do Porto y en la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, según explican en un comunicado 

Además, y según se recoge también en la Xerencia de Urbanismo, la actividad que los Parquistas señalaban en la memoria de la propuesta tampoco se correspondía con la recogida en la autorización de la concesión administrativa del Puerto. En todo caso, concluyen desde Ravella, "a autorización da actividade estaría igualmente supeditada á obtención dos permisos urbanísticos".

