Vilagarcía

El acuerdo para ensanchar un vial en Sobradelo está pendiente de un informe

Los propietarios de la casa señorial aceptaron retranquear un muro, lo que precisa permiso de Patrimonio

Olalla Bouza
12/12/2025 22:14
Vistas de la curva
Mónica Ferreirós
El acuerdo entre el Concello y los propietarios de los terrenos colindantes para acabar con la peligrosidad de una curva en la Rúa Sobradelo está pendiente de un informe. En primer lugar, es la oficina técnica de Urbanismo municipal la que tiene que emitir un informe para, una vez listo este trámite, enviarlo todo a la Dirección Xeral de Patrimonio, que debe dar el visto bueno. 

Se trata de un vial estrecho, que comienza tras pasar el conjunto de la iglesia y el cementerio parroquial, y por la que pasan numerosos vecinos. Sin embargo, es una zona sin aceras, de plataforma única, y con muy poco ancho, por lo que no caben dos coches y en cuanto pasa uno el peatón tiene que hacerse a un lado, hacia la zona de hierba.

Es una demanda de los residentes en la zona, pero también de los que acuden a hacer deporte o a caminar por Sobradelo y que ya transmitió, en varias ocasiones, la Asociación de Veciños ‘Outeiro’ al gobierno local que preside Alberto Varela. Desde el ejecutivo se pusieron manos a la obra y, tras intentarlo primero con la Iglesia, propietaria de los terrenos del cementerio, lograron un acuerdo con los dueños de la casa señorial que hay al otro lado de la carretera. Pero esta vivienda cuenta con un muro, que es el que hay que retranquear, que está catalogado y protegido por Patrimonio, por su carácter histórico, por lo que es necesario que también informe la Dirección Xeral, dependiente de la Consellería de Cultura. El primer paso será en la oficina técnica de Ravella.

