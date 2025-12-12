Cultura financia con 4.000 euros la actividad anual del cineclub Ádega

Una imagen de la presentación de la Semana de Cine

La Concellería de Cultura acaba de conceder una ayuda de 4.000 euros al cineclub Ádega para financiar sus actividades. La subvención se materializa a través de la firma de un convenio de colaboración que tiene como objetivo financiar las proyecciones regulares que la entidad ofrece en el Salón García, así como la programación extraordinaria de la Semana de Cine que se hace en verano. Según la memoria de Ádega unas 2.000 personas gozaron de sus diferentes iniciativas a lo largo de este año.

A mayores de la aportación económica el departamento que dirige Sonia Outón apoya a Ádega poniendo a su disposición de forma gratuita el Salón García para al realización de las proyecciones y proporcionándoles material publicitario promocional.