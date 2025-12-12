Cantajuego desembarca en Vilagarcía con dos funciones para celebrar sus 20 años

Una sesión anterior de Cantajuego

El espectáculo infantil Cantajuego desembarcará en Vilagarcía en el mes de marzo. Lo hará con dos funciones - ambas el día 7- y con el objetivo de conmemorar sus veinte años de éxitos ininterrumpidos. El primero de los pases será a las 16:30 horas y el segundo a las 19. Las entradas ya están a la venta en Ataquilla.com por 25, 23 y 18 euros.

"Cantajuego. 20 años. La Gira" es el título de este nuevo espectáculo destinado al público familiar y diseñado a medida de la ocasión para unir en una misma experiencia mágica a las distintas generaciones que a lo largo de estas dos décadas pudieron gozar de sus éxitos.

Así pues personajes como Puli, Ainhoa, Rodri y Eugenia volverán a subirse al escenario con sus entrañables amigos Coco, Pepe y Buby para revivir con el público los grandes momentos de una historia repleta de música y diversión.