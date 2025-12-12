Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Cantajuego desembarca en Vilagarcía con dos funciones para celebrar sus 20 años

Serán el sábado 7 de marzo y las entradas ya están a la venta en Ataquilla.com

Fátima Frieiro
12/12/2025 12:23
Una sesión anterior de Cantajuego
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El espectáculo infantil Cantajuego desembarcará en Vilagarcía en el mes de marzo. Lo hará con dos funciones - ambas el día 7- y con el objetivo de conmemorar sus veinte años de éxitos ininterrumpidos. El primero de los pases será a las 16:30 horas y el segundo a las 19. Las entradas ya están a la venta en Ataquilla.com por 25, 23 y 18 euros.

"Cantajuego. 20 años. La Gira" es el título de este nuevo espectáculo destinado al público familiar y diseñado a medida de la ocasión para unir en una misma experiencia mágica a las distintas generaciones que a lo largo de estas dos décadas pudieron gozar de sus éxitos.

Así pues personajes como Puli, Ainhoa, Rodri y Eugenia volverán a subirse al escenario con sus entrañables amigos Coco, Pepe y Buby para revivir con el público los grandes momentos de una historia repleta de música y diversión.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El Atlético Villalonga quiere abandonar el último puesto con un triunfo en Avilés

El Atlético Villalonga visita al Avilés en el duelo en la cola de Segunda RFEF
Gonzalo Sánchez
Homenaje a medallistas en compèticiones europeas de patinaje y taekwondo en Ribeira

Ribeira homenajea a sus medallistas europeos de patinaje y taekwondo
Gonzalo Sánchez
El ideal gallego

Galicia presume de Nadal cunha ampla oferta de actos para todas as idades e gustos
Redacción
La oficina de Correos de Aguiño estaba ubicada en un local del aula de música, en el número 53 de la Rúa Castelao, pero dejó de funcionar al iniciarse la rehabilitación de dicho inmueble

El Ayuntamiento de Ribeira solicita a Correos la cobertura de la plaza del cartero en Carreira
Chechu López