Tensión en Vilagarcía por una reunión: El CSIF acusa a Varela de echar a su delegado y el gobierno dice que no la había solicitado

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios denuncia que los ayuntamientos de Vilagarcía, Cangas y O Porriño “mantienen bloqueada la mesa general de negociación sobre la transferencia de las UAD al Sergas”, siendo “especialmente grave” en la localidad arousana.

Así, desde el sindicato, “el alcalde y también presidente de Fegamp, Alberto Varela, llegó incluso a expulsar de una reunión a la representación sindical, a pesar de que la mayoría de los trabajadores había solicitado expresamente su presencia".

Desde Ravella lo niegan. “Non é certo que o alcalde botase aos representantes sindicais”, señalan fuentes municipales, que apuntan que los delegados “pretenderon acceder a unha reunión que eles non solicitaran”. En este sentido, apuntan a que el regidor recibió a las personas que habían solicitado formal mente el encuentro, las trabajadoras del SPAD, y que la reunión se celebró “con total cordialidade”.

Mismas condiciones

Lo que reclaman desde el CSIF es transparencia total y entrega inmediata del acuerdo, así como la convocatoria urgente de las mesas generales en cada municipio. Explica la central sindical que “todo el personal de estas unidades es fijo o funcionario de carrera de los concellos”, con derecho a “permanecer vinculado a ellos y a recibir la formación necesaria si solicitan otros puestos”. Por ello, el sindicato advierte de que tomará medidas si los concellos “siguen bloqueando el proceso negociador”. Desde Ravella, por su parte, apuntan que durante la reunión Varela explicó a las trabajadoras que “a integración do servizo no Sergas manterá as actuais condicións laborais do personal a asumir. É dicir, as súas retribucións, categorías e lugar de traballo”, que será en el mismo edificio de Juan Carlos I. Otras cuestiones, inciden fuentes municipales, serán negociadas con la Xunta.