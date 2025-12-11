Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Tensión en Vilagarcía por una reunión: El CSIF acusa a Varela de echar a su delegado y el gobierno dice que no la había solicitado

Se trata de una mesa de negociación por la transferencia de las trabajadoras del SPAD al Sergas

Olalla Bouza
11/12/2025 16:52
El alcalde, Alberto Varela, y la portavoz del gobierno, Tania García, en un Pleno
El alcalde, Alberto Varela, en un Pleno
Gonzalo Salgado
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios denuncia que los ayuntamientos de Vilagarcía, Cangas y O Porriño “mantienen bloqueada la mesa general de negociación sobre la transferencia de las UAD al Sergas”, siendo “especialmente grave” en la localidad arousana. 

Así, desde el sindicato, “el alcalde y también presidente de Fegamp, Alberto Varela, llegó incluso a expulsar de una reunión a la representación sindical, a pesar de que la mayoría de los trabajadores había solicitado expresamente su presencia". 

Desde Ravella lo niegan. “Non é certo que o alcalde botase aos representantes sindicais”, señalan fuentes municipales, que apuntan que los delegados “pretenderon acceder a unha reunión que eles non solicitaran”. En este sentido, apuntan a que el regidor recibió a las personas que habían solicitado formal mente el encuentro, las trabajadoras del SPAD, y que la reunión se celebró “con total cordialidade”.

Mismas condiciones

Lo que reclaman desde el CSIF es transparencia total y entrega inmediata del acuerdo, así como la convocatoria urgente de las mesas generales en cada municipio. Explica la central sindical que “todo el personal de estas unidades es fijo o funcionario de carrera de los concellos”, con derecho a “permanecer vinculado a ellos y a recibir la formación necesaria si solicitan otros puestos”. Por ello, el sindicato advierte de que tomará medidas si los concellos “siguen bloqueando el proceso negociador”. Desde Ravella, por su parte, apuntan que durante la reunión Varela explicó a las trabajadoras que “a integración do servizo no Sergas manterá as actuais condicións laborais do personal a asumir. É dicir, as súas retribucións, categorías e lugar de traballo”, que será en el mismo edificio de Juan Carlos I. Otras cuestiones, inciden fuentes municipales, serán negociadas con la Xunta.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Familiares y miembros de la corporación municipal junto a la anciana

Cuntis celebra los 100 años de la vecina María Luisa Carmen González
Sandra Rey
Bolsas de agua en la Avenida Rosalía de Castro

El gobierno de Vilagarcía cree que la Xunta “bota balóns fora” en sus competencias sobre la carretera Rosalía de Castro
Olalla Bouza
Octavio González, portavoz del BNG, en el último Pleno

El BNG señala que el Concello cierra el año con desequilibrio económico y rebaja de servicios
C. Hierro
Ana García, Álex Millet, María Sampedro y Ana Barreiro presentaron el cartel del espectáculo que tendrá lugar el 1 de febrero de 2026 en el auditorio de Ribeira

La Orquestra Sons de Aguiño ofrecerá un concierto de "grandes iconas" del colectivo lgtbi+ el 1 de febrero en el auditorio de Ribeira
Chechu López