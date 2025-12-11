La formación de mecanizado financiada por el Concello finaliza con cinco contrataciones

La entrega de diplomas tuvo lugar en el salón noble del Concello MONICA VILA

El curso de mecanizado financiado por el Concello concluyó con la contratación de cinco personas en empresas como Thune Eureka y Meycatec. El salón noble acogió la entrega de diplomas al alumnado que participó en la formación. El resto de personas que realizaron el curso consiguieron adquirir conocimientos especializados para la industria del metal y tendrá oportunidad de acceder al mercado laboral con más facilidad.

El alcalde, Alberto Varela, destacó la importancia de este tipo de iniciativas de colaboración público-privada para favorecer la creación de empleo y el desarrollo de las industrias que generan riqueza en el territorio. El regidor felicitó al alumnado. De las 15 personas inscritas un total de nueve finalizaron el curso. Los animó a “aproveitar os coñecementos adquiridos e que vos sitúan en moi boa posición para acceder a calquera industria do sector”. Varela anunció que este programa tendrá continuidad en próximas ediciones.

El representante de Thune Eureka, Juan José Frieiro, insitió en lo beneficioso que resulta este programa para las empresas, que de este modo ven facilitado su trabajo de encontrar personal cualificado en procesos muy específicos. Algo que, expuso, normalmente escasea.