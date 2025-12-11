Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Fallece Roberto Araújo, concejal de Cultura con Javier Gago y uno de los impulsores de la Festa da Auga

Fue edil responsable del área entre los años 1999 y 2007

Fátima Frieiro
11/12/2025 12:46
Roberto Araújo en una foto de archivo en una asamblea del PSOE
Roberto Araújo en una foto de archivo en una asamblea del PSOE
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Roberto Araújo, el que fue concejal de Cultura con el alcalde socialista Javier Gago, ha fallecido. Araújo estuvo en el cargo municipal entre los años 1999 y 2007 y fue uno de los grandes impulsores de la Festa da Auga. De hecho la celebración logró, durante su mandato, el distintivo de Interés Turístico Nacional.

Entre las propuestas que puso en marcha cuando dirigía el departamento de Cultura están el hermanamiento con Vallecas, en donde también se celebraba una festividad similar al Auga. Otro de sus logros es la construcción del actual Auditorio, para el que logró convenios específicos para dotarlo de una programación continuada y de calidad.

El actual gobierno local emitía esta mañana un comunicado trasmitiendo su hondo pesar por el fallecimiento del que fue concejal y, además, militante activo del PSOE durante años.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Miembros de Amigos do Belén con personal del centro sanitario

El Belén Artesanal de Valga llega al Hospital Clínico de Santiago
Sandra Rey
José Carlos Vidal y Amparo Cerecedo entregaron el tradicional aguinaldo a los voluntarios de la localidad

El Ayuntamiento de A Pobra potenciará entre la población la acción del voluntariado, especialmente en el ámbito social
Chechu López
La obra del autor Manuel Carballeira Rivas

Manuel Carballeira gana el XIII edición del Concurso de Pintura Ernesto Goday
C. Hierro
El ideal gallego

El Fexturrón más inclusivo llega con un festival de magia con espectáculos y talleres
Fátima Frieiro