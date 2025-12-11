Fallece Roberto Araújo, concejal de Cultura con Javier Gago y uno de los impulsores de la Festa da Auga

Roberto Araújo en una foto de archivo en una asamblea del PSOE

Roberto Araújo, el que fue concejal de Cultura con el alcalde socialista Javier Gago, ha fallecido. Araújo estuvo en el cargo municipal entre los años 1999 y 2007 y fue uno de los grandes impulsores de la Festa da Auga. De hecho la celebración logró, durante su mandato, el distintivo de Interés Turístico Nacional.

Entre las propuestas que puso en marcha cuando dirigía el departamento de Cultura están el hermanamiento con Vallecas, en donde también se celebraba una festividad similar al Auga. Otro de sus logros es la construcción del actual Auditorio, para el que logró convenios específicos para dotarlo de una programación continuada y de calidad.

El actual gobierno local emitía esta mañana un comunicado trasmitiendo su hondo pesar por el fallecimiento del que fue concejal y, además, militante activo del PSOE durante años.