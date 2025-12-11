Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Esta es la Navidad de Zona Aberta: sorteos, chocolatada y pajes reales

La asociación de comerciantes y hosteleros colabora en la decoración con un gran globo gigante en Castelao

Fátima Frieiro
11/12/2025 17:37
La campaña "Fai voar a Navidad" se presentó en la calle Castelao
La campaña "Fai voar a Navidad" se presentó en la calle Castelao
La asociación de comerciantes y hosteleros Zona Aberta sorteará un total de 3.000 euros en vales de compra con motivo de su campaña de Navidad, que este año lleva por título “Fai voar o Nadal”. El colectivo colabora, de hecho, con un gran globo en la decoración de la calle Castelao.

La presidenta de la asociación, Rocío Louzán, explicó que en esta campaña se sorterán 3.000 euros en vales de compra entre la clientela que gaste en los establecimientos asociados. Habrá tres premios de 1.000 euros y el sorteo se hará el día 8 de enero.

Actividades paralelas

El colectivo también contribuye en la programación navideña de la localidad y lo hace organizando actividades a lo largo de todas las fiestas. La primera es el día 20 con la visita de los personajes de Disney, como se hace año tras año. Al día siguiente en el entorno del Mercado de Nadal que se ubicará en esta edición en la calle Clara Campoamor habrá una gran chocolatada a las ocho y media de la tarde y el día 26 esta actividad será solidaria y en conjunto con Cáritas. En este caso será en Praza de España y por cada donación de juguetes para las familias vulnerables se agasajará con un chocolate caliente.

Última llamada para adquirir los bonos "Son da Casa": los últimos 300 salen a la venta

Más información

Ya más cerca del Día de Reyes, el día 4, los pajes reales de Zona Aberta visitarán la calle Castelao y los niños y niñas tendrán oportunidad de fotografiarse con ellos presentando un tícket de compra. Por su parte la juguetería Tiko Doco hará un sorteo especial de vales de 500., 200 y 100 euros el día 5 de enero.

