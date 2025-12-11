Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

El gobierno de Vilagarcía cree que la Xunta “bota balóns fora” en sus competencias sobre la carretera Rosalía de Castro

Recuerdan que en otras localidades sí se asumió por completo el proyecto y la intervención

Olalla Bouza
11/12/2025 16:56
Bolsas de agua en la Avenida Rosalía de Castro
Bolsas de agua en la Avenida Rosalía de Castro
Gonzalo Salgado
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El gobierno local de Vilagarcía acusa a la Xunta de Galicia de “botar balóns fora” sobre sus competencias en la carretera de la Avenida Rosalía de Castro. La Consellería de Vivenda e Planificacións de Infraestruturas reclama al Concello una “propuesta” sobre este vial, lo que consideran desde la administración municipal que se trata de una “excusa” y de una actuación diferente a la que llevan a cabo en otras localidades próximas. 

“Non se entende que en localidades veciñas a Consellería faga estudos, redacte proxextos e execute obras en vías que son da súa titularidade e competenica- como corresponde, por outro lado- e a Vilagarcía lle pida que asuma parte do que é a súa obriga”, apuntan desde Ravella. Recuerdan, en este sentido, la adecuación de la carretera PO-549 a su paso por Vilanova- “con aceras, iluminación y acondicionada por completo por la Consellería (apuntan fuentes municipales)”- con el tramo que atraviesa Vilagarcía, que está “completamente abandonado” pese a las reiteradas peticiones por parte del gobierno local. 

También inciden en la licitación de la mejora de drenaje en dos carreteras de Meaño, por poner ejemplos dentro de la misma comarca de O Salnés. Además, desde Ravella entienden que se trata de una “contradicción” también con el propio anuncio que hacen desde el departamento que dirige María Allegue. “Piden ao Concello de Vilagarcía o proxecto para Rosalía de Castro, pero anuncian que eles van a emitir a orde de estudo para actuar no futuro- que a saber en que acabará- na Avenida de Cambados”, señalan desde Ravella.

Refuerzo del firme

Y es que este futuro estudio sobre la carretera que atraviesa las parroquias de Vilaxoán y Sobradelo fue uno de los dos compromisos que anunciaron desde la Consellería de Vivenda, además de un refuerzo del firme en la carretera que atraviesa Cea y va hasta el polígono de O Pousadoiro, en el límite con Caldas de Reis. Por todo ello, el gobierno local considera que “a consellería segue a botar balóns fora en materia da súa competencia e as nosas estradas continúan nun estado deplorable a causa do abandono nos que as teñen”, señalan desde el ejecutivo de Alberto Varela. El Concello señala que seguirá exigiendo que ejecuten las obras “que nos corresponden” y apuntan que así mismo “fixemos co Estado que, a diferencia da Xunta, si atende ás peticións e está tramitando a humanización da N-640”.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Familiares y miembros de la corporación municipal junto a la anciana

Cuntis celebra los 100 años de la vecina María Luisa Carmen González
Sandra Rey
El alcalde, Alberto Varela, y la portavoz del gobierno, Tania García, en un Pleno

Tensión en Vilagarcía por una reunión: El CSIF acusa a Varela de echar a su delegado y el gobierno dice que no la había solicitado
Olalla Bouza
Octavio González, portavoz del BNG, en el último Pleno

El BNG señala que el Concello cierra el año con desequilibrio económico y rebaja de servicios
C. Hierro
Ana García, Álex Millet, María Sampedro y Ana Barreiro presentaron el cartel del espectáculo que tendrá lugar el 1 de febrero de 2026 en el auditorio de Ribeira

La Orquestra Sons de Aguiño ofrecerá un concierto de "grandes iconas" del colectivo lgtbi+ el 1 de febrero en el auditorio de Ribeira
Chechu López