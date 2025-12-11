El gobierno de Vilagarcía cree que la Xunta “bota balóns fora” en sus competencias sobre la carretera Rosalía de Castro
Recuerdan que en otras localidades sí se asumió por completo el proyecto y la intervención
El gobierno local de Vilagarcía acusa a la Xunta de Galicia de “botar balóns fora” sobre sus competencias en la carretera de la Avenida Rosalía de Castro. La Consellería de Vivenda e Planificacións de Infraestruturas reclama al Concello una “propuesta” sobre este vial, lo que consideran desde la administración municipal que se trata de una “excusa” y de una actuación diferente a la que llevan a cabo en otras localidades próximas.
“Non se entende que en localidades veciñas a Consellería faga estudos, redacte proxextos e execute obras en vías que son da súa titularidade e competenica- como corresponde, por outro lado- e a Vilagarcía lle pida que asuma parte do que é a súa obriga”, apuntan desde Ravella. Recuerdan, en este sentido, la adecuación de la carretera PO-549 a su paso por Vilanova- “con aceras, iluminación y acondicionada por completo por la Consellería (apuntan fuentes municipales)”- con el tramo que atraviesa Vilagarcía, que está “completamente abandonado” pese a las reiteradas peticiones por parte del gobierno local.
También inciden en la licitación de la mejora de drenaje en dos carreteras de Meaño, por poner ejemplos dentro de la misma comarca de O Salnés. Además, desde Ravella entienden que se trata de una “contradicción” también con el propio anuncio que hacen desde el departamento que dirige María Allegue. “Piden ao Concello de Vilagarcía o proxecto para Rosalía de Castro, pero anuncian que eles van a emitir a orde de estudo para actuar no futuro- que a saber en que acabará- na Avenida de Cambados”, señalan desde Ravella.
Refuerzo del firme
Y es que este futuro estudio sobre la carretera que atraviesa las parroquias de Vilaxoán y Sobradelo fue uno de los dos compromisos que anunciaron desde la Consellería de Vivenda, además de un refuerzo del firme en la carretera que atraviesa Cea y va hasta el polígono de O Pousadoiro, en el límite con Caldas de Reis. Por todo ello, el gobierno local considera que “a consellería segue a botar balóns fora en materia da súa competencia e as nosas estradas continúan nun estado deplorable a causa do abandono nos que as teñen”, señalan desde el ejecutivo de Alberto Varela. El Concello señala que seguirá exigiendo que ejecuten las obras “que nos corresponden” y apuntan que así mismo “fixemos co Estado que, a diferencia da Xunta, si atende ás peticións e está tramitando a humanización da N-640”.