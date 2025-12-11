El Fexturrón más inclusivo llega con un festival de magia con espectáculos y talleres

El Fexturrón es todo un éxito edición tras edición G. Salgado

El Fexturrón muestra hoy su cara más inclusiva con la apertura de las instalaciones para usuarios de los centros especiales de varias localidades. El objetivo no es otro que acercar la diversión a las personas independientemente de su condición. Así pues los usuarios de BATA, Con Eles, Amencer-Princesa Letizia y Centro de Educación Especial de Marxión se lo pasarán en grande en el gran parque de atracciones de Fexdega. También lo hará el alumnado del centro ocupacional de Saiar y usuarios de un centro de Pontevedra y de una asociación de Noia.

Más comodidad

El Fexturrón abre sus puertas desde las 11 a las 14 horas, específicamente para estos colectivos, con la idea de que tengan más comodidad y goce de las atracciones por parte de los usuarios que – en la mayoría de los casos– necesitan apoyo. Así pues el personal del Fexturrón dará soporte técnico y ayuda a los monitores. Se permitirá el acceso en silla de ruedas a la pista de hielo y se dejará nieve para que las personas que no estén en condiciones de patinar puedan tocarla igualmente.

Ya para el público general el Fexturrón organiza este año un festival de magia, el FexMaxia, con Samuel Moreno, Iago Saavedra y Roberto Lojo. Ofrecerán varios espectáculos y talleres para enseñar trucos. El sábado 13 abre Samuel Moreno a las 18:30 y habrá más los días 23,27,30 y el 3 y 10 de enero. Todas las actividades son gratuitas.