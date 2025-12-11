Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

El Concello ingresó 106.271 euros en el parking Xoán XXIII y gastó 95.000 solo en personal en 2024

Ravella todavía busca financiación para poder llevar a cabo el traslado del depósito de vehículos

Fátima Frieiro
11/12/2025 00:14
Imagen del parking Xoán XXIII
Imagen del parking Xoán XXIII
GonzaloSalgado
El Concello de Vilagarcía ingresó un total de 106.271 euros por el aparcamiento público Xoán XXIII.

Así lo expuso la portavoz del gobierno, Tania García, a preguntas de la oposición al mismo tiempo que señaló también los gastos que a las arcas municipales le supone hacerse cargo de este servicio de estacionamiento en pleno centro urbano. De hecho destacó la socialista que el Concello 95.000 euros solo en personal – hay tres trabajadores en el aparcamiento que hay justo detrás del Consistorio– y en suministros.

La responsable municipal también hizo referencia al hecho de que se gastarán a mayores y en los próximos meses 123.000 euros para poder adquirir la maquinaria necesaria para mejorar el servicio y, sobre todo, para hacer el control de aquellos coches que están empadronados en la localidad y que, por lo tanto, no pagarán la primera hora de uso del aparcamiento. Las cifras se corresponden al año 2024, dado que el actual todavía no ha cerrado el ejercicio.

El alcalde aclaró a la oposición cómo va a funcionar el sistema en el aparcamiento público

Así controlará el Concello a los vehículos empadronados que aparcarán gratis en Xoán XXIII

Más información

El Concello espera poner en marcha a principios del próximo año 2026 los servicios para poder así activar las bonificaciones ya aprobadas mediante una ordenanza fiscal específica. Estas beneficiarán no solo a los coches que pagan el rodaje en la ciudad, sino también a la clientela de establecimientos adheridos a Zona Aberta.

Cabe recordar que fue el propio alcalde, Alberto Varela, el que explicó en el último pleno que el sistema con el que contará Xoán XXIII estará conectado con las aplicaciones del Concello para determinar qué coches están empadronados en la localidad. Es la fórmula para que puedan beneficiarse de la primera hora gratis.

Más estacionamientos

Además, y según el propio ejecutivo, la maquinaria que se adquirirá para Xoán XXIII servirá también para el estacionamiento que Ravella tiene previsto establecer en el actual depósito de vehículos, justo enfrente de la playa de A Concha. Respecto a esto la portavoz municipal aclaró que están buscando la inversión para poder hacer el traslado del servicio de depósito a otro punto de la localidad, dejar libre esa zona y así poder ubicar en la misma el aparcamiento público. Tendrá las mismas tarifas aprobadas para el que está justo detrás del Concello.

Ese nuevo aparcamiento aliviará en parte la falta de plazas que ahora hay en el entorno de O Ramal debido a las obras de humanización de toda esa zona, muy utilizada como estacionamiento disuasorio sobre todo durante la temporada estival al estar esta pegada al arenal urbano. Para el traslado del depósito de vehículos, en todo caso, no hay fecha fijada.

