Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Educación felicitará la Navidad con una postal del centro de educación especial de Marxión

El alumnado del colegio entregó personalmente al conselleiro, Román Rodríguez, el original del dibujo elegido

Fátima Frieiro
11/12/2025 17:32
Román Rodríguez visitó el centro y compartió tiempo con la comunidad educativa
Román Rodríguez visitó el centro y compartió tiempo con la comunidad educativa
Mónica Ferreirós
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Las navidades gallegas tendrán este año un toque muy vilagarciano. La Consellería de Educación ha elegido felicitar este año estas fiestas tan especiales con una imagen elaborada por el alumnado del centro de educación especial ubicado en Marxión. El conselleiro responsable de este departamento autonómico, Román Rodríguez, visitó este colegio arousano para recoger en persona el original que se plasmará en las felicitaciones que llegarán a diferentes puntos de la comunidad gallega.

Dedicación

El conselleiro estuvo acompañado por el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, y él mismo felicitó al estudiantado. La imagen será difundida en las próximas semanas. El responsable autonómico también agradeció al personal docente del centro de Marxión su apoyo en su labor e implicación diaria con el desarrollo académico de los usuarios y usuarias de este centro educativo.

Tal y como explican desde la Xunta de Galicia la postal fue elaborada por siete alumnos y alumnas de la FP Básica de Artes Gráficas con la ayuda de sus profesores Fátima Moure y Alba Ferreiro. La imagen representa un árbol de Navidad sobre fondo verde con diferentes texturas, coronada con una estrella dorada.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Carla Sesar, Raúl Bouzas y Javi Otero, con la selección española en Kosovo

Carla Sesar, Javi Otero y Raúl Bouzas, en el Europeo Sub 21 de Kosovo
Redacción
El alcalde, Alberto Varela, con Anan Abdalah en la presentación del evento

Activismo, poesía, música y periodismo unen sus voces contra el genocidio de Gaza
Redacción
Sustancias, materiales y dinero intervenido en los registros practicados

Desmantelan un punto de venta de droga en Vilanova que la distribuía a narcopisos de Vilagarcía
b. y. o salnés
La entrega de diplomas tuvo lugar en el salón noble del Concello

La formación de mecanizado financiada por el Concello finaliza con cinco contrataciones
Fátima Frieiro