Educación felicitará la Navidad con una postal del centro de educación especial de Marxión

Román Rodríguez visitó el centro y compartió tiempo con la comunidad educativa Mónica Ferreirós

Las navidades gallegas tendrán este año un toque muy vilagarciano. La Consellería de Educación ha elegido felicitar este año estas fiestas tan especiales con una imagen elaborada por el alumnado del centro de educación especial ubicado en Marxión. El conselleiro responsable de este departamento autonómico, Román Rodríguez, visitó este colegio arousano para recoger en persona el original que se plasmará en las felicitaciones que llegarán a diferentes puntos de la comunidad gallega.

Dedicación

El conselleiro estuvo acompañado por el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, y él mismo felicitó al estudiantado. La imagen será difundida en las próximas semanas. El responsable autonómico también agradeció al personal docente del centro de Marxión su apoyo en su labor e implicación diaria con el desarrollo académico de los usuarios y usuarias de este centro educativo.

Tal y como explican desde la Xunta de Galicia la postal fue elaborada por siete alumnos y alumnas de la FP Básica de Artes Gráficas con la ayuda de sus profesores Fátima Moure y Alba Ferreiro. La imagen representa un árbol de Navidad sobre fondo verde con diferentes texturas, coronada con una estrella dorada.