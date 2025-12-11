Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Activismo, poesía, música y periodismo unen sus voces contra el genocidio de Gaza

La catedrática de Derecho Internacional, Laura Carballo, explicará aspectos legales del conflicto armado

Redacción
11/12/2025 19:24
El alcalde, Alberto Varela, con Anan Abdalah en la presentación del evento
El alcalde, Alberto Varela, con Anan Abdalah en la presentación del evento
Mónica Ferreirós
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Vilagarcía volverá a unir voces contra el genocidio de Gaza y los demás conflictos bélicos en un acto contra la guerra que se celebra este sábado en el Auditorio a partir de las ocho de la tarde. Bajo la premisa de “Acto contra a guerra e o xenocidio” la iniciativa está organizada por el palestino Anan Abdalah y tiene un carácter interdisciplinar. De hecho en ella confluirán con un mismo objetivo el activismo, la poesía, la música y el periodismo. El acto arrancará a las ocho de la tarde y la entrada es libre.

En concreto la jornada contará con la presencia del excorresponsal de guerra, Alfonso Armada, que contará su experiencia personal cubriendo el conflicto de los Balcanes y el de Ruanda. Será bajo el formato de entrevista. La prensa local estará representada por su parte por la periodista de Diario de Arousa, Fátima Frieiro, además de Serxio González y Fernando Salgado.

Por su parte la catedrática en Derecho Internacional de la Universidade de Vigo, Laura Carballo, explicará alguno de los aspectos legales de los conflictos armados en general y, en particular, de los aplicables al genocidio de Gaza. En el acto se leerá un manifiesto contra las guerras y a favor de la paz.

La parte musical será cosa de los músicos locales Juan Carlos Porto (al piano) y Jorge Ortal (al violín). La cantante Alba Rodríguez interpretará dos canciones.

Unir fuerzas

En la parte poética habrá lectura de versos en gallego, castellano y árabe. En este último caso a través de la obra de un famoso poeta que sufrió el exilio en vida y al que incluso se le impidió ser enterrado en su tierra natal.

En la presentación del evento Abdalah fue contundente a la hora de señalar que “o xenocidio de Gaza persiste. O acordo de paz foi teatro puro e duro e Israel segue matando e deixando morrer aos palestinos”. Según el doctor afincado en Vilagarcía “cando se poidan contabilizar todos os mortos que hai debaixo dos escombros dos edificios de Gaza a cifra dos 70.000 que se está dando actualmente multiplicarase por cinco”.

En todo caso el acto no se limitará únicamente a poner el foco en Gaza, sino que se extenderá a la situación global en diferentes puntos del globo terráqueo en guerra. “Desgraciadamente son moi moitas, polo que en representación de todas elas, o sábado imos sinalar unha por continente”, explica Anan.

Por su parte el alcalde – que estará en el acto de mañana– agradeció al palestino su activismo y la organización de eventos como este “que nos volven poñer en alerta e nos dan a oportunidade de reflexionar, de non deixar de denunciar e de non esquecer todos estes atentados contra a humanidade”. Varela aseguró que el Concello seguirá participando en este tipo de manifestaciones de rechazo y condena contra las guerras y el genocidio de Gaza. Él mismo abrirá el acto y tras él hablará Abdalah sobre los orígenes, causas y situación del conflicto en cuestión.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Carla Sesar, Raúl Bouzas y Javi Otero, con la selección española en Kosovo

Carla Sesar, Javi Otero y Raúl Bouzas, en el Europeo Sub 21 de Kosovo
Redacción
Sustancias, materiales y dinero intervenido en los registros practicados

Desmantelan un punto de venta de droga en Vilanova que la distribuía a narcopisos de Vilagarcía
b. y. o salnés
La entrega de diplomas tuvo lugar en el salón noble del Concello

La formación de mecanizado financiada por el Concello finaliza con cinco contrataciones
Fátima Frieiro
Trabajadores del Concello en la concentración de esta mañana

Cacabelos niega el bloqueo en la negociación laboral con los trabajadores del Concello
C. Hierro