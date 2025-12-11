Activismo, poesía, música y periodismo unen sus voces contra el genocidio de Gaza

El alcalde, Alberto Varela, con Anan Abdalah en la presentación del evento Mónica Ferreirós

Vilagarcía volverá a unir voces contra el genocidio de Gaza y los demás conflictos bélicos en un acto contra la guerra que se celebra este sábado en el Auditorio a partir de las ocho de la tarde. Bajo la premisa de “Acto contra a guerra e o xenocidio” la iniciativa está organizada por el palestino Anan Abdalah y tiene un carácter interdisciplinar. De hecho en ella confluirán con un mismo objetivo el activismo, la poesía, la música y el periodismo. El acto arrancará a las ocho de la tarde y la entrada es libre.

En concreto la jornada contará con la presencia del excorresponsal de guerra, Alfonso Armada, que contará su experiencia personal cubriendo el conflicto de los Balcanes y el de Ruanda. Será bajo el formato de entrevista. La prensa local estará representada por su parte por la periodista de Diario de Arousa, Fátima Frieiro, además de Serxio González y Fernando Salgado.

Por su parte la catedrática en Derecho Internacional de la Universidade de Vigo, Laura Carballo, explicará alguno de los aspectos legales de los conflictos armados en general y, en particular, de los aplicables al genocidio de Gaza. En el acto se leerá un manifiesto contra las guerras y a favor de la paz.

La parte musical será cosa de los músicos locales Juan Carlos Porto (al piano) y Jorge Ortal (al violín). La cantante Alba Rodríguez interpretará dos canciones.

Unir fuerzas

En la parte poética habrá lectura de versos en gallego, castellano y árabe. En este último caso a través de la obra de un famoso poeta que sufrió el exilio en vida y al que incluso se le impidió ser enterrado en su tierra natal.

En la presentación del evento Abdalah fue contundente a la hora de señalar que “o xenocidio de Gaza persiste. O acordo de paz foi teatro puro e duro e Israel segue matando e deixando morrer aos palestinos”. Según el doctor afincado en Vilagarcía “cando se poidan contabilizar todos os mortos que hai debaixo dos escombros dos edificios de Gaza a cifra dos 70.000 que se está dando actualmente multiplicarase por cinco”.

En todo caso el acto no se limitará únicamente a poner el foco en Gaza, sino que se extenderá a la situación global en diferentes puntos del globo terráqueo en guerra. “Desgraciadamente son moi moitas, polo que en representación de todas elas, o sábado imos sinalar unha por continente”, explica Anan.

Por su parte el alcalde – que estará en el acto de mañana– agradeció al palestino su activismo y la organización de eventos como este “que nos volven poñer en alerta e nos dan a oportunidade de reflexionar, de non deixar de denunciar e de non esquecer todos estes atentados contra a humanidade”. Varela aseguró que el Concello seguirá participando en este tipo de manifestaciones de rechazo y condena contra las guerras y el genocidio de Gaza. Él mismo abrirá el acto y tras él hablará Abdalah sobre los orígenes, causas y situación del conflicto en cuestión.