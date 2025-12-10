Última llamada para adquirir los bonos "Son da Casa": los últimos 300 salen a la venta

La carpa estará ubicada en la Praza de Galicia

Las personas interesadas en beneficiarse de los bonos Son da Casa tendrán la última oportunidad para adquirirlos este sábado en la carpa que se instalará en la Praza de Galicia a partir de las 11. Ahí se pondrán a la venta los últimos 300 paquetes reservados para la venta física, ya que los 3.450 restantes que se habilitaron online ya están agotados.

El ritmo de compra a través de la plataforma ticket.vilagarcia.gal fue elevado en los primeros dos días y, tras una bajada, volvió a acelerarse en el fin de semana.

Este año son un total de 133 los locales comerciales, pequeños negocios de servicios y de hostelería que formalizaron su adhesión a la campaña, un trámite que sigue abierto. El pack tiene un coste de 20 euros, pero un valor de 30 para gastar.