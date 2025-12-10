Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Última llamada para adquirir los bonos "Son da Casa": los últimos 300 salen a la venta

Fátima Frieiro
10/12/2025 21:17
La carpa estará ubicada en la Praza de Galicia
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

Las personas interesadas en beneficiarse de los bonos Son da Casa tendrán la última oportunidad para adquirirlos este sábado en la carpa que se instalará en la Praza de Galicia a partir de las 11. Ahí se pondrán a la venta los últimos 300 paquetes reservados para la venta física, ya que los 3.450 restantes que se habilitaron online ya están agotados.

El ritmo de compra a través de la plataforma ticket.vilagarcia.gal fue elevado en los primeros dos días y, tras una bajada, volvió a acelerarse en el fin de semana.

Este año son un total de 133 los locales comerciales, pequeños negocios de servicios y de hostelería que formalizaron su adhesión a la campaña, un trámite que sigue abierto. El pack tiene un coste de 20 euros, pero un valor de 30 para gastar.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Héctor Méndez protegiendo el balón ante el Tyde

Héctor Méndez: “Marcar tres goles en San Pedro siempre es especial”
Redacción
Bolsas de agua en la Avenida Rosalía de Castro

La Xunta dice que el arreglo de la carretera Rosalía de Castro está pendiente de la propuesta del Concello de Vilagarcía
Olalla Bouza
Imagen de archivo de un voluntariado jóvenes y mayores en Sanxenxo

Sanxenxo organiza un baile de mayores bajo la carpa navideña para despedir juntos el año
C. Hierro
José Conde, presidente de esta asociación

Sabia Vella pide concreción en la vivienda protegida y demanda más residencias públicas
Redacción