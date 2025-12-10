Proponen a Xestur para el estudio previo a la ampliación de O Pousadoiro

Vistas del polígono

La mesa de contratación propone a Xestión do Solo de Galicia-Xestur para la realización del Plan Estruturante de Ordenación do Solo Empresarial, previo a la ampliación del polígono de O Pousadoiro. Es el paso inicial de un proceso que todavía se alargará durante unos años. El estudio salió a licitación en julio y se presentaron cinco empresas, de la que finalmente sale como propuesta Xestur. La mesa de contratación adoptó esta resolución en un paso clave para dotar de mayor suelo industrial a Vilagarcía y Caldas

A la espera de que se envíe toda la documentación requerida, será con probabilidad esta firma, experta en estudios urbanísticos, la encargada de elaborar un documento muy importante para dar salida a la falta de espacio en el polígono que une Vilagarcía con Caldas. El proyecto de ampliación comprende dos ámbitos de actuación, situados al norte y al sur de la PO-305.

En el lado este se desarrollarán un total de 28.654 metros cuadrados, que están íntegramente en el municipio saliniense. Al sur de la carretera, está prevista la ampliación de 183.600 metros cuadrados, que se distribuyen a partes iguales entre ambas localidades. Los gobiernos locales llevaban tiempo reclamando esta ampliación e incluso contaban con un protocolo inicial, a través de Zona Franca. A mediados de año, la Xunta dio el paso definitivo.