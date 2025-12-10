Música clásica y jazz con el virtuoso Thomas Enhco por el décimo aniversario de la Filarmónica
La cita es este viernes en el Pazo do Castriño
La Sociedade Filarmónica de Vilagarcía celebra este viernes uno de sus conciertos más especiales con motivo de su décimo aniversario. El virtuoso pianista, violinista y compositor francés Thomas Enhco ofrecerá una actuación memorable a partir de las 20:30 horas en el Pazo do Castriño. El artista es conocido por sus improvisaciones y por la mezcla de música clásica y jazz. Así pues el programa será sorpresa y dará un plus a una jornada que ya de por si será diferente.
La entrada está reservada a los socios, pero desde la entidad confían en que el carácter único de la actuación anime a los vecinos de la ciudad y de la comarca a sumarse a la misma. Thomas Enhco acaba de hacer una gira por Japón y después de su actuación en Vilagarcía viajará a Francia y Canadá.