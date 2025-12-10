Música clásica y jazz con el virtuoso Thomas Enhco por el décimo aniversario de la Filarmónica

Representantes de la entidad, junto a la concejala de Cultura, en un acto reciente, con Sanz (derecha) | Gonzalo Salgado

La Sociedade Filarmónica de Vilagarcía celebra este viernes uno de sus conciertos más especiales con motivo de su décimo aniversario. El virtuoso pianista, violinista y compositor francés Thomas Enhco ofrecerá una actuación memorable a partir de las 20:30 horas en el Pazo do Castriño. El artista es conocido por sus improvisaciones y por la mezcla de música clásica y jazz. Así pues el programa será sorpresa y dará un plus a una jornada que ya de por si será diferente.

La entrada está reservada a los socios, pero desde la entidad confían en que el carácter único de la actuación anime a los vecinos de la ciudad y de la comarca a sumarse a la misma. Thomas Enhco acaba de hacer una gira por Japón y después de su actuación en Vilagarcía viajará a Francia y Canadá.