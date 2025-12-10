Los parques de cultivo de Carril se ofertan en Wallapop: el marisqueo a pie se pone en venta

Imagen de archivo de parques de cultivo en Carril GONZALO SALGADO

Las ofertas para hacerse con un vivero o parque de cultivo en la zona de Carril llegan a plataformas de compra-venta como Wallapop. En estas páginas web es muy fácil encontrarse con anuncios que ofrecen un vivero de marisco por un euro o poco más, lo que demuestra no solo la decadencia del sector marisquero en Arousa, sino también la falta de interés de las nuevas generaciones por seguir adelante con este oficio de décadas. Eso sí, estas compra-venta vienen con letra pequeña, dado que los parques de cultivo son concesiones administrativas y el proceso de adquisición de una de ellas no es el mismo que si uno quiere hacerse con un coche, con un abrigo o con un libro de segunda mano.

Un oficio que va a menos

Lo cierto es que los propios datos oficiales que se manejan desde la Consellería do Mar demuestran una caída del interés por el oficio de mariscador a pie en las últimas décadas. Eso sí, son los parques de cultivo de Carril los que todavía mantienen una producción estable a lo largo del año y los que mantienen en buen estado de salud las ventas de la lonja de la localidad. Aún así la transferencia de este tipo de concesiones puede verse en plataformas on line y no es uno, ni dos ni tres los viveros que están disponibles en Wallapop para quien quiera darle un giro a su profesión o quién, por el contrario, busque incrementar el número de concesiones que explota.

Los viveros que pueden adquirirse con esta herramienta en internet llegan a alcanzar los 3.000 metros cuadrados y algunos de ellos están en activo. Es decir, que se han trabajado y, por lo tanto, están más que disponibles para seguir con el cultivo de almeja, el molusco estrella de este enclave arousano.

Cabe recordar que tanto el marisqueo a pie como el de a flote lleva más de una década en caída libre en este punto de la Ría de Arousa. El libre marisqueo – que en otros años era la joya de la corona a nivel extractivo y de producción para varias cofradías de este punto de la costa gallega– está en cese de actividad durante todo el mes de diciembre y a partir de enero entrará en un paro biológico por la falta de producto de talla comercial. De hecho Os Lombos lleva años sin cumplir las expectativas, cerrados en alguna campaña y abiertos sin presencia de embarcaciones en otras. Una lenta agonía para la que el sector del mar lleva años reclamando una solución inmediata. El problema es transversal, dado que afecta no solo al sector del marisqueo, sino también al bateeiro, en donde la continuidad generacional parece cada vez más complicada. En el marisqueo tanto a pie como a de flote la situación es crítica, y aquellas personas que se jubilan del oficio es muy difícil que ese puesto lleve a cubrirse con gente nueva que quiera dedicarse al mar y a lo que de él se extrae.