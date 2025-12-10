La Xunta dice que el arreglo de la carretera Rosalía de Castro está pendiente de la propuesta del Concello de Vilagarcía

Bolsas de agua en la Avenida Rosalía de Castro Gonzalo Salgado

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas reclama al Concello un proyecto para arreglar la Avenida Rosalía de Castro, que cruza el municipio uniendo Vilagarcía con Carril. Se trata de un vial que lleva más de una década esperando por una reforma que, de forma prioritaria y entre otras medidas, acabe con las grandes bolsas de aguas que se forman cada vez que hay precipitaciones, que obligan a los coches a circular con extrema precaución y a los peatones, practicamente, a evitar ir por las aceras y desviarse por el Paseo Marítimo.

“A Xunta está a agardar por unha proposta do Concello”, señalan desde el departamento que lidera María Allegue. Lo cierto es que el vial, uno de los principales accesos a Vilagarcía desde el norte del municipio, lleva desde 2015 a la espera de una actuación integral. En el verano de ese año se realizó un parcheado rápido, pero desde el primer momento mostraron serias deficiencias, incluso agravando el problema de las anegaciones. Por entonces, la administración autonómica anunció un estudio, que nunca se llegó a realizar.

Ahora, apuntan que están a la espera de un proyecto del Concello. Es una de las reclamaciones que hacen desde el gobierno de Alberto Varela relativas a viales. El alcalde, de hecho, compareció en junio para pedir actuaciones en “accesos claves como las avenidas Rosalía de Castro, de Cambados, Agustín Romero o la carretera vieja de Bamio, la PO-192”. Una petición fundada en un estado del firme muy deteriorado, según explicó el regidor, con baches, grietas y hundimientos. Quejas que comparten los usuarios de dichas vías y las asociaciones de vecinos afectados, que así lo transmitieron en varias ocasiones. Además, afecta al tráfico rodado. Es el caso de Rosalía de Castro, donde un informe de la Policía Local de Vilagarcía recoge que es la carretera que registra un mayor número de accidentes.

Refuerzo del firme

Lo que sí anuncian desde el gobierno gallego es que se van a invertir más de 200.000 euros en el refuerzo del firme de la PO-305, que comienza en Sequeiros y pasa por el polígono do Pousadoior en dirección a Caldas, atravesando la parroquia de Cea.

Otro acceso importante al municipio es la Avenida de Cambados, también una de las carreteras que más tráfico registra. En este sentido, desde la Consellería de Vivenda e Infraestruturas anuncian que tiene en su hoja de ruta “emitir unha orden estudio para actuacións no futuro próximo”.

En el caso de la carretera que cruza las parroquias de Sobradelo y Vilaxoán, el estado del firme también está muy deteriorado y, además, las aceras incumplen en varios tramos la ley en materia de accesibilidad. Al término de este vial se encuentra la rotonda de O Rial, donde el Concello también reclama un paso de peatones para cruzar a la senda que atraviesa los viveros y que es utilizada por los vecinos de la zona para desplazarse al centro urbano, además de por muchos caminantes. De hecho, recientemente residentes en la urbanización presentaron un escrito en el Concello para pedir un cruce seguro. La administración autonómica señala que encargará un estudio sobre esta carretera. De lo que no hay respuesta, por el momento, es sobre actuaciones previstas en la carretera vieja de Bamio, que también cuenta con un asfaltado muy deficiente y que es muy utilizada por vehículos de gran peso, ya que lleva al polígono.

En cuanto a la que pasa por Cea, los vecinos también reclaman una reorganización de los pasos de peatones, ya que los existentes no están, precisamente, en las zonas más próximas a las viviendas y servicios como el tanatorio no disponen de un acceso seguro a pie.