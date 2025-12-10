Mi cuenta

Vilagarcía

La programación navideña en O Piñeiriño incluye conciertos solidarios

Será el sábado, en una jornada en la que Papá Noel visitará el centro cultural Breogán

Olalla Bouza
10/12/2025 16:40
Papá Noel en una visita anterior al barrio de As Pistas
Papá Noel en una visita anterior al barrio de As Pistas
La Navidad comenzará a vivirse con intensidad el sábado en el barrio de O Piñeiriño, que recibirá la visita de Papá Noel y unirá la música y la solidaridad con estas fechas tan entrañables. Será en el centro Cultural Breogán y durante las actuaciones se recogerá alimentos no perecederos para donar a Cáritas. La entrada es gratuita y abierta a todo el mundo.

A partir de las 18 horas, las instalaciones situadas en Fermín Bouza-Brey para recibir al de Laponia, que atenderá a todas las niñas y niños que se acerquen para entregar sus cartas, con los regalos y deseos para la noche del 24. Estará acompañado por el grupo North ADT, especializado en Kpop, que actuarán desde las 18:30 horas.

Los Concertos Solidarios comenzarán a las 20 horas co Grupo Música 10, agrupación que lleva varios años ensayando y actuando en el centro. La siguiente actuación será la del grupo Los Bics, a las 21 horas, un grupo de jóvenes que "será o primeiro da historia en actuar cunha batería do Centro Cultural Breogán", explican desde la Asociación de Veciños, que organiza el evento.

Después será el turno del mejor rock y soul, de la banda vilagarciana Edu Lambretta, a partir de las 21:45 horas, con una sesión de dos horas de música en vinilos. Ricardo González colabora con el evento y será el encargado de la dirección técnica. El bar del centro cultural estará abierto y la entrada es libre y gratuita. La asociación Breogán anima al vecindario y resto de vilagarcianos a colaborar con la causa, donando alimentos y pasando una tarde para todos los públicos "no mellor barrio do mundo". Habrá un centro de recogida de donaciones en el centro cultural.

Preparando la sorpresa para 2025

Además, los árboles navideños más diminutos y mediáticos estarán expuestos en el centro cultural y la asociación vecinal no descarta sorpresas o adelantos sobre lo que está tramando para este año. Estas semanas hizo varias publicaciones en las que apunta que la ciencia repite como protagonista. Un homenaje, también, a los que investigan.

