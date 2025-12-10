Estas son las alegaciones del PSOE de Vilagarcía a los Presupuestos de la Xunta

Julio Torrado, secretario local de los socialistas en Vilagarcía Gonzalo Salgado

El Partido Socialista de Vilagarcía presentó una batería de alegaciones a los Presupuestos de la Xunta, para incluir inversiones en el municipio que suman sobre dos millones de euros. Parte de este dinero sería, precisamente, para la redacción de proyectos de reforma de los viales autonómicos. Se trata de Rosalía de Castro, Agustín, Romero y Avenidas de Vilanova y Cambados. Los socialistas reservan 200.000 euros.

En materia de transporte, destinan en sus alegaciones 100.000 euros para la mejora de la actual estación de autobuses, mientras que para la creación de la intermodal reservan 1,3 millones de euros. Otras actuaciones son la reformas de los colegios A Lomba, Rubiáns, Arealonga, Vilaxoán y Rosalía de Castro, con 300.000 euros en total.

El secretario xeral, Julio Torrado, considera que “xa é hora de que a Xunta asuma as súas competencias íntegramente e invista en Vilagarcía o que lle corresponde á cidade”, ocasión que aprovechó para hacer hincapié en que “todas as inversións en marcha foron froito das reivindicacións e o impulso e participación activa do alcalde, Alberto Varela”, poniendo como ejemplo el centro de salud o la construcción de vivienda pública. Para Torrado “o PP de Ana Granja xa vai tarde”, ya que “sempre puxoe segue a poñer trabas ao avance da cidade”. En este sentido, otra alegación destina 50.000 euros al estudio para liberar y renaturalizar la desembocadura de O Con y critica que la Xunta la mantenga cubierta.