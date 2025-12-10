Mi cuenta

Vilagarcía

El PP reclama una junta de portavoces sobre la escuela infantil

Acusa a los socialistas de "seguir dilatando en el tiempo" la toma de decisiones

Olalla Bouza
10/12/2025 16:09
La portavoz del PP, Ana Granja, durante un Pleno
Gonzalo Salgado
El Partido Popular de Vilagarcía exige al gobierno local una solución en los impagos de los salarios a las trabajadoras de la Escuela Infantil Municipal. Muestran los conservadores su “total apoyo y solidaridad” con las cerca de veinte empleadas de A Lomba. “Entendemos perfectamente la gran preocupación que esta situación genera”, señalan desde la formación Achacan el problema a la “mala gestión” y “pasividad” del ejecutivo que preside Alberto Varela y le recuerdan que se trata de un servicio “esencial para las familias de Vilagarcía”.

 Por ello, desde el PP señalan que “el gobierno socialista no puede seguir mirando hacia otro lado ante un problema que se está agravando mes a mes” y apuntan que “no hay excusa para mantener un servicio municipal tan importante en una situación de inestabilidad laboral y económica”.

Los conservadores consideran “primordial” la convocatoria de una junta de portavoces con la dirección del centro y el personal, para conocer, de primera mano, la situación económica de la empresa. En caso de que los socialistas no la convoquen, los conservadores también se ofrecen a mantener dicho encuentro con la firma y su plantilla. 

Licitación "inmediata"

Además, acusan al gobierno local de “seguir dilatando en el tiempo” la toma de decisiones. En este sentido, reclaman la licitación inmediata del nuevo contrato, una medida que ya solicitaron en varias ocasiones, incluido en el Pleno. El actual, explican, lleva prorrogado desde 2019. “Nuestra prioridad es garantizar la estabilidad de las trabajadoras y la tranquilidad de las familias que dejan a sus hijos en el centro. El Concello de Vilagarcía tiene la responsabilidad política de solucionar este problema de inmediato”, apuntan los conservadores. El comunicado llega tras el anuncio del impago de parte de la nómina del mes de noviembre.

