Álvaro Carou: "Desde este momento mi corazón es mitad gallego y mitad valenciano"

El concejal socialista vilagarciano Álvaro Carou ya se encuentra en planta del Hospital Universitario La Fe, según explica en sus redes sociales, tras superar la parada cardiorrespiratoria que sufrió a escasos 400 metros de la meta de la Maratón de Valencia.

"Desde este momento mi corazón es mitad gallego y mitad valenciano", explica Carou, que agradece las muestras de cariño que recibió durante estos días. "Estoy abrumado por los cientos y cientos de mensajes y llamadas que recibo y pido perdón de antemano, ya que me es imposible contestar a todos", declara el edil.

Carou destaca también la labor de los profesionales sanitarios de los que destaca su "empatía fuera de lo común" y proclamando un "Viva siempre la sanidad pública".

Ayer martes, mientras aún estaba en la UCI, recibió un "bonito detalle" por parte de la organización de la Maratón: La medalla de 'finisher' de la prueba. Su décimo séptima maratón en los años que lleva practicando atletismo.

"A partir de ahí, empieza una segunda parte para mí, la verdadera tirada y larga maratón: La vida", concluye Álvaro Carou.