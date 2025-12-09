Turismo de Galicia reabre el albergue de peregrinos de Carril

Interior del albergue de Carril,e Gonzalo Salgado

Turismo de Galicia, dependiente de la Xunta, acaba de ordenar la reapertura del albergue de peregrinos 'Andrés Fernández García', de Carril, tras las obras realizadas por el Concello de Vilagarcía para la reparación del desprendimiento de parte del forjado del techo, que se produjo en septiembre.

El gobierno local comunicó el viernes a la administración autonómica la finalización de los trabajos en el inmueble y que la actividad se podía retomar con seguridad. Las instalaciones, situadas en pleno casco histórico de Carril y a unos pasos de la iglesia, llevaban cerradas desde el mes de septiembre, cuando la Xunta adoptó esta medida cautelar a la espera de que Ravella realizase estas actuaciones.

El inmueble fue cedido por el Concello al gobierno gallego en el mes de marzo y, para su puesta en funcionamiento, fue necesario, por parte de Turismo de Galicia, dotarlo de material y dar de alta los distintos suministros esenciales.