Reclaman más limpieza y mantenimiento del patio del colegio de Carril

Hojas en el patio de Carril Mónica Ferreirós

Las familias del colegio de Carril reclaman un mayor mantenimiento del patio del centro, que se encuentra lleno de hojas y dicen que son peligrosas porque los pequeños "resbalan". Además, la maleza aseguran que alcanza elevadas dimensiones. "No son vacas rumiantes, son niños", explica una de las mujeres que lleva a sus nietos al centro cada mañana.

Las familias inciden en que tanto estas como otras reclamaciones son trasladadas a las administraciones competentes. En el caso de la limpieza del patio, es el Concello. Sin embargo, lamentan que solo de vez en cuando sus quejas se ven satisfechas, cuando creen que es algo que debería tener bastante periodicidad.

El estado del aula de música, con goteras que obligan a usar cubos, y de uno de los patios interiores, donde incluso se produjo alguna que otra caída, también fue reclamado a la administración autonómica.

Por otra parte, en A Lomba también siguen esperando a una respuesta por parte de la Consellería de Educación sobre las actuaciones pendientes para reparar las goteras, especialmente molestas en jornadas lluviosas como las de hoy.