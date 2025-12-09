Ravella redistribuirá los puestos en la Praza de Abastos para seguir con su sello de calidad

Praza de Abastos de Vilagarcía Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía acaba de aprobar la redacción del anteproyecto de reforma y redistribución de los espacios de la Praza de Abastos con el objetivo de continuar mejorando el sello de Mercado Excelente. La propuesta presentada por la Concellería de Promoción Económica responde a las sugerencias expuestas en la Auditoría ordinaria realizada por la administración autonómica para renovar el sello de calidad que concede la Dirección Xeral de Comercio y que la sala de abastos vilagarciana ostenta desde el año 2022.

En el proceso de revisión y evaluación de las instalaciones y servicios municipales se señalaron como posibles objetos de mejora aspectos relacionados con el interiorismo apuntando hacia un estilo más cálido y actual. También mejoras en la presentación visual del producto en los mesados y la iluminación. Estas propuestas se extenderían tanto a las zonas de venta como a las de restauración y se complementarían con pequeños arreglos de mantenimiento, como el tapado de pequeñas hendiduras en las paredes que afean el edificio.

El Concello ha adjudicado a la firma “b+t arquitectos” la redacción del anteproyecto para reformar y redistribuir los espacios por 17.908 euros y un plazo de entrega de dos meses.