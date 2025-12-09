Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Ravella redistribuirá los puestos en la Praza de Abastos para seguir con su sello de calidad

Fátima Frieiro
09/12/2025 19:17
El Concello de Vilagarcía acaba de aprobar la redacción del anteproyecto de reforma y redistribución de los espacios de la Praza de Abastos con el objetivo de continuar mejorando el sello de Mercado Excelente. La propuesta presentada por la Concellería de Promoción Económica responde a las sugerencias expuestas en la Auditoría ordinaria realizada por la administración autonómica para renovar el sello de calidad que concede la Dirección Xeral de Comercio y que la sala de abastos vilagarciana ostenta desde el año 2022.

En el proceso de revisión y evaluación de las instalaciones y servicios municipales se señalaron como posibles objetos de mejora aspectos relacionados con el interiorismo apuntando hacia un estilo más cálido y actual. También mejoras en la presentación visual del producto en los mesados y la iluminación. Estas propuestas se extenderían tanto a las zonas de venta como a las de restauración y se complementarían con pequeños arreglos de mantenimiento, como el tapado de pequeñas hendiduras en las paredes que afean el edificio.

El Concello ha adjudicado a la firma “b+t arquitectos” la redacción del anteproyecto para reformar y redistribuir los espacios por 17.908 euros y un plazo de entrega de dos meses.

