Portamérica y Revenidas suman 20 nominaciones y destacan entre los finalistas de los Iberian Festival Awards

Una imagen del festival Revenidas celebrado el pasado mes de septiembre Gonzalo Salgado

Las citas festivaleras de las comarcas de O Salnés y Ulla-Umia vuelven a reinar en las nominaciones de los Iberian Festival Awards, los premios que cada año se reparten a los mejores eventos de este estilo celebrados en territorio de España y Portugal. Las dos comarcas suman un total de 20 nominaciones repartidas entre el Portamérica de la Azucarera de Portas y el Festival Revenidas de Vilaxoán, que se lanzan como finalistas. El primero opta hasta a 12 distinciones, mientras que el segundo se posiciona muy bien colocado en ocho categorías diferentes. A mayores la Festa do Marisco do Grove se cuela por segundo año consecutivo como opción a hacerse con el galardón en la categoría que los Iberian Awards reservan para la mejor festividad.

Entre los mejores

Portamérica opta al premio de mejor festival de gran formato, mientras que Revenidas hace lo mismo, pero en el formato mediano. Además ambos están nominados por su programación cultural en conjunto, pero también por la calidad de actuaciones concretas. Por ejemplo en la cita de la Azucarera opta a mejor actuación en directo con la de Melendi mientras que Revenidas cuela entre sus opciones a Riot Propaganda. En la modalidad internacional destaca Emilia en Portas y The Baboon Show lo hace en la cita vilaxoanesa.

Los festivales también compiten en la categoría de mejor promoción turística y en al de mejor alojamiento y recepción de visitantes. En cuanto a mejor fotografía Arturo de Lucas está nominado por Portamérica y Alberto Lora por Revenidas, mientras que Esmerarte – en Portas– también como mejor cobertura videográfica. La cita de la Azucarera también compite por su contribución a la sostenibilidad y para la mejor activación de marca (con Fnac).

Los premios se entregarán en una gala final el 14 de marzo en las islas Azores.