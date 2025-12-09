Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Portamérica y Revenidas suman 20 nominaciones y destacan entre los finalistas de los Iberian Festival Awards

La Festa do Marisco do Grove opta por segundo año consecutivo al premio a la mejor efeméride

Fátima Frieiro
09/12/2025 18:43
Una imagen del festival Revenidas celebrado el pasado mes de septiembre
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

Las citas festivaleras de las comarcas de O Salnés y Ulla-Umia vuelven a reinar en las nominaciones de los Iberian Festival Awards, los premios que cada año se reparten a los mejores eventos de este estilo celebrados en territorio de España y Portugal. Las dos comarcas suman un total de 20 nominaciones repartidas entre el Portamérica de la Azucarera de Portas y el Festival Revenidas de Vilaxoán, que se lanzan como finalistas. El primero opta hasta a 12 distinciones, mientras que el segundo se posiciona muy bien colocado en ocho categorías diferentes. A mayores la Festa do Marisco do Grove se cuela por segundo año consecutivo como opción a hacerse con el galardón en la categoría que los Iberian Awards reservan para la mejor festividad.

Entre los mejores

Portamérica opta al premio de mejor festival de gran formato, mientras que Revenidas hace lo mismo, pero en el formato mediano. Además ambos están nominados por su programación cultural en conjunto, pero también por la calidad de actuaciones concretas. Por ejemplo en la cita de la Azucarera opta a mejor actuación en directo con la de Melendi mientras que Revenidas cuela entre sus opciones a Riot Propaganda. En la modalidad internacional destaca Emilia en Portas y The Baboon Show lo hace en la cita vilaxoanesa.

Hombres G y M-Clan se suman al Portamérica 2026

Más información

Los festivales también compiten en la categoría de mejor promoción turística y en al de mejor alojamiento y recepción de visitantes. En cuanto a mejor fotografía Arturo de Lucas está nominado por Portamérica y Alberto Lora por Revenidas, mientras que Esmerarte – en Portas– también como mejor cobertura videográfica. La cita de la Azucarera también compite por su contribución a la sostenibilidad y para la mejor activación de marca (con Fnac).

Los premios se entregarán en una gala final el 14 de marzo en las islas Azores.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El Natural quedó en tercer lugar

El Natural Sport consigue el bronce en el Nacional de clubes
María Caldas
El ideal gallego

Ravella redistribuirá los puestos en la Praza de Abastos para seguir con su sello de calidad
Fátima Frieiro
Ambulancia del 016 durante un operativo en la comarca

Un accidente con tres vehículos implicados deja otras tantas personas heridas en Caleiro
Redacción
Los jugadores del Ribadumia celebran su victoria en Cordeiro

El CD Ribadumia sigue a la cabeza del quinto grupo de Primera Futgal
María Caldas