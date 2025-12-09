Mi cuenta

Vilagarcía

Los cincuenta años de amor de Ángela y Manuel en Sobradelo

Celebraron sus bodas de oro junto a su familia en la iglesia parroquial

Olalla Bouza
09/12/2025 15:48
Foto de familia durante la celebración
Foto de familia durante la celebración
Cedida
Medio siglo de amor requiere de muchos cuidados, algún que otro enfado y, sobre todo, mucha generosidad. Si existe el secreto, puede que lo tengan Manuel Cores Abalo y Ángela María Nogueira Navia, que el domingo celebraron sus bodas de oro rodeados de familiares y amigos. Al acto solemne en la iglesia parroquial de Sobradelo él, aunque retirado, acudió con su uniforme de Capitán de Navío de la Armada.

