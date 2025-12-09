Vilagarcía
Los cincuenta años de amor de Ángela y Manuel en Sobradelo
Celebraron sus bodas de oro junto a su familia en la iglesia parroquial
Medio siglo de amor requiere de muchos cuidados, algún que otro enfado y, sobre todo, mucha generosidad. Si existe el secreto, puede que lo tengan Manuel Cores Abalo y Ángela María Nogueira Navia, que el domingo celebraron sus bodas de oro rodeados de familiares y amigos. Al acto solemne en la iglesia parroquial de Sobradelo él, aunque retirado, acudió con su uniforme de Capitán de Navío de la Armada.