Diario de Arousa

Vilagarcía

La obra de Vicente Risco en Vilagarcía tendrá un plazo de ocho meses y sale por un presupuesto de 400.000 euros

El Concello saca a licitación el proyecto a la espera del informe de Patrimonio

Olalla Bouza
09/12/2025 15:17
Zona en la que se va a actuar
Gonzalo Salgado
El Concello de Vilagarcía saca a licitación el proyecto de 'Peonalización da Rúa Vicente Risco e un tramo da Praza de España' con un presupuesto base de 400.000 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. Es una actuación incluida en el acuerdo con el BNG para aprobar las cuentas.

La actuación está a la espera, desde hace meses, de un informe de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta, "un trámite preceptivo ao emprazarse nunha zona de interese histórico", explican desde Ravella, que apuntan que el gobierno local decidió agilizar los plazos de licitación. El otro informe sectorial necesario, el de Augas de Galicia, fue remitido ya en octubre y con carácter favorable.

Este proyecto, explican fuentes municipales, "enmárcase no proceso de rexeneración de rúas e nas políticas de recuperación de espazos públicos que promove o executivo de Alberto Varela, co obxectivo de dar prioridade aos peóns nunha vila máis atractiva para vivir". En este sentido, la actuación dará continuidad a la realizada en la Rúa Covadonga, de la que Vicente Risco es prolongación natural, y permitirá completar la de la Praza de España.

Zona verde con abedules

El proyecto, redactado por el arquitecto Iago Fernández Puentes- autor de obras como la peatonalización de la propia Praza de España o de la Rúa do Río- prevé habilitar la nueva zona peatonal con un tratamiento acorde al de las calles adyacentes. La vía será de plataforma de pavimento continuo, elaborado mediante la combinación de tres tipos de losas de granito (silvestre moreno, gris alba y gris mondariz), de 15 centímetros de grosor para garantizar su durabilidad.

Además, se habilitará una zona verde en el margen de los edificios altos con áreas de césped, hierbas aromáticas y plantación de abedules. El pasillo de paso por el margen contrario permitirá poner en valor las edificaciones bajas típicas de la arquitectura urbana de principios del siglo XX. 

La actuación se completa con la instalación de bancos formados con estructura de chapa de acero cortén y asiento de madera de iroco, similares a los de la Praza de España, donde también se colocarán dos bancadas en la zona sur del jardín. El proyecto incluye la renovación de las redes de saneamiento y recogida de pluviales, así como el soterramiento de los tendidos eléctricos y de telecomunicaciones.

