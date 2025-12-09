La CIG denuncia que la Escuela Infantil Municipal de Vilagarcía
El sindicato hace un llamamiento "á responsabilidade política do alcalde"
La CIG denuncia que la empresa que gestiona la Escola Infantil Municipal de A lomba adeuda a sus trabajadoras parte de la nónima de noviembre, al igual que sucediera en el mes de septiembre. "Non están dispostas a traballar e a non cobrar puntualmente as súas nóminas correspondentes", señalan desde el sindicato.
La CIG señala que la dirección del centro ya manifestó su decisión de no abonar los salarios en su totlaidad, "deixando de aboarlle certas cantidades das súas mensualidades". Una situación que, apunta el sindicato, se está "agravando mes a mes" por lo que hacen un llamamiento a la "responsabilidade política do alcalde", Alberto Varela.
En este sentido, reclaman la remunicipalización de la escuela. "Non hai ningún tipo de xustificación nin fundamento obxectivo para, durante estes anos, manter un servizo nesta situación a non ser unicamente pola vontade ou capricho do goberno do turno", dicen desde la CIG. La delegada, Marta Ferreiro, insta al ejecutivo a no seguir dilantando en el tiempo la decisión de "remunicipalizar" o licitar un contrato que lleva tres décadas en manos de la misma empresa.