Vilagarcía

El Concello de Vilagarcía contrata la limpieza y arreglo de canalones en la unitaria de Bamio y el CEIP de Rubiáns

Las actuaciones serán ejecutados por Reformas Trébol, con una inversión de 13.000 euros

Olalla Bouza
09/12/2025 15:36
Una visita del gobierno local a la unitaria de Bamio
Gonzalo Salgado
El Concello de Vilagarcía realizará actuaciones de limpieza y arreglo de los canalones de recogida de pluviales en la escuela unitaria de Vilar-Bamio y en el CEIP Plurilingüe de Rubiáns. Las obras fueron adjudicadas en la Xunta de Goberno Local a la empresa Reformas Trébol, por la suma total de 13.068 euros.

En el caso de la unitaria, el objetivo es impedir la filtración de agua en el patio cubierto, para lo que se limpiarán los canalones, obstruidos por la acumulación de hierbas y restos llevados por los pájaros. La actuación afectará tanto a las canalizaciones del patio como las de todo el perímetro del edificio principal. Además, se instalará un canalón adicional en la parte superior, para garantizar la recogida de todo el agua que baja desde la cubierta del edificio, y se aplicará pintura impermeabilizante. El presupuesto de estas obras es de 4.114 euros.

La obturación de la canalización de la recogida de pluviales que impedía la correcta evacuación del agua era a causa de una gotera en la segunda planta del colegio de Rubiáns. Para resolver este problema, además de limpiar las canalizaciones de todo el perímetro y las correspondientes bajadas, se repararán las limas de la zona orientada al sur. Estas obras tienen un coste de 8.954 años.

