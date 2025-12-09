Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Detenido un vilagarciano en Asturias con 20 gramos de cocaína escondidos en su coche

El joven de 26 años está acusado de un delito contra la salud pública

Fátima Frieiro
09/12/2025 20:56
Imagen de archivo de la Guardia Civil
Agentes de la Guardia Civil detuvieron en Siero (en Asturias) a un joven de 26 años vecino de Vilagarcía que llevaba 20 gramos de cocaína escondidos en el reposabrazos de su vehículo. El hombre circulaba por el Parque Principado. 

La detención se llevó a cabo cuando componentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana que realizaban un dispositivo de refuerzo en centros comerciales con motivo de las fiestas navideñas localizaron la droga en el reposabrazos del coche. Además de 26 papelinas que contenían los citados 20 gramos de cocaína el joven llevaba encima 630 euros en metálico.

Según fuentes de la Guardia Civil fue la actitud del conductor al ser identificado lo que levantó las sospechas de los agente sobre el joven, dado que este mostraba nerviosismo y no paraba de recibir mensajes en dos terminales móviles que llevaba consigo. Al vilagarciano se lo acusa de un delito contra la salud pública.

