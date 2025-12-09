Detenido un vilagarciano en Asturias con 20 gramos de cocaína escondidos en su coche

Imagen de archivo de la Guardia Civil

Agentes de la Guardia Civil detuvieron en Siero (en Asturias) a un joven de 26 años vecino de Vilagarcía que llevaba 20 gramos de cocaína escondidos en el reposabrazos de su vehículo. El hombre circulaba por el Parque Principado.

La detención se llevó a cabo cuando componentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana que realizaban un dispositivo de refuerzo en centros comerciales con motivo de las fiestas navideñas localizaron la droga en el reposabrazos del coche. Además de 26 papelinas que contenían los citados 20 gramos de cocaína el joven llevaba encima 630 euros en metálico.

Según fuentes de la Guardia Civil fue la actitud del conductor al ser identificado lo que levantó las sospechas de los agente sobre el joven, dado que este mostraba nerviosismo y no paraba de recibir mensajes en dos terminales móviles que llevaba consigo. Al vilagarciano se lo acusa de un delito contra la salud pública.