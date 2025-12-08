El Ballet de Kiev estará en Vilagarcía con 'El Cascanueces'

El Ballet de Kiev con 'El Lago de los Cisnes' en el Auditorio Gonzalo Salgado

El prestigioso Ballet de Kiev, de Viktor Ishchuk, regresa a Vilagarcía con ‘El Cascanueces’, espectáculo con el que ya estuvo en 2022 y con el que alcanzó gran éxito. Será el jueves, 5 de febrero, a las 20:30 horas. Las entradas ya están a la venta en Ataquilla a partir de 26 euros, gastos de gestión a parte. También las habrá en taquilla. La compañía donará parte de lo recaudado al apoyo de acciones humanitarias en Ucrania. El elenco de Golbderg Artistas AIE presentará una versión “colorida y emotiva” del cuento navideño, con música de Tchaikovsky y la coreografía de Maruis Petipa y Lev Ivanov, que se mezclan para crear un espectáculo lleno de belleza, magia y encanto.