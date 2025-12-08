El Armando Cotarelo de Vilagarcía recibe el primer premio del concurso 'Tolerancia cero'

Entrada al Cotarelo Valledor Gonzalo Salgado

El IES Armando Cotarelo Valledor acaba de recibir el primer premio por su lucha contra el acoso escolar, en un certamen con centros de toda Galicia que convoca la Consellería de Educación. Fue en la categoría ‘Tolerancia cero’, que promueve la participación del alumnado en programas que estimulan su implicación en el respeto a los derechos humanos, individuales y sociales a través de acciones concretas de cuidado y acompañamiento de las víctimas. El galardón está dotado con 8.000 euros y el objetivo es promover acciones educativos de lucha contra el acoso y el ciberacoso, una modalidad que se ha incrementado en los últimos años.

El segundo premio en esta categoría fue a parar al Louro Olmo, en O Barco y el tercero para el IES Cacheiras, en Teo. Es la segunda edición de este galardón, que la Consellería de Educación entrega al mismo tiempo que el ‘ConVivivmos’, en el que se destacan iniciativas que tengan un alto grado de compromiso con la mejora de la convivencia y del bienestar emocional. Hay premios tanto en Primaria como en Secundaria y Bachillerato.