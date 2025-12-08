Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

El Armando Cotarelo de Vilagarcía recibe el primer premio del concurso 'Tolerancia cero'

La Consellería de Educación dota de 8.000 euros este galardón, al que concurren centros de toda Galicia

Olalla Bouza
08/12/2025 18:01
Entrada al Cotarelo Valledor
Entrada al Cotarelo Valledor
Gonzalo Salgado
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El IES Armando Cotarelo Valledor acaba de recibir el primer premio por su lucha contra el acoso escolar, en un certamen con centros de toda Galicia que convoca la Consellería de Educación. Fue en la categoría ‘Tolerancia cero’, que promueve la participación del alumnado en programas que estimulan su implicación en el respeto a los derechos humanos, individuales y sociales a través de acciones concretas de cuidado y acompañamiento de las víctimas. El galardón está dotado con 8.000 euros y el objetivo es promover acciones educativos de lucha contra el acoso y el ciberacoso, una modalidad que se ha incrementado en los últimos años.

 El segundo premio en esta categoría fue a parar al Louro Olmo, en O Barco y el tercero para el IES Cacheiras, en Teo. Es la segunda edición de este galardón, que la Consellería de Educación entrega al mismo tiempo que el ‘ConVivivmos’, en el que se destacan iniciativas que tengan un alto grado de compromiso con la mejora de la convivencia y del bienestar emocional. Hay premios tanto en Primaria como en Secundaria y Bachillerato.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

La gestión forestal se llevará a una mesa redonda en la localidad insular

El presente y futuro de los montes en mancomún se analizará en A Illa
Beni Yáñez
Casa do Concello de Pontecesures

Pontecesures celebra las fiestas en honor a Santa Lucía de Infesta los días 12 y 13 de diciembre
Sandra Rey
La ilustración hecha por José Ramón Almeida

Las ilustraciones de ‘O territorio de Valga en época romana’ dan forma al Mercado dos Mouros
Sandra Rey
El Ballet de Kiev con 'El Lago de los Cisnes' en el Auditorio

El Ballet de Kiev estará en Vilagarcía con 'El Cascanueces'
Olalla Bouza