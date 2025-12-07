Rosanna Marzán: “El estado no me ha matado porque tengo un perfil alto”

Acto de Rosanna Marzán Gonzalo Salgado

Trabajar en los barrios de un país, República Dominicana, en el que solo cinco de los 75 asesinatos de mujeres transexuales llevaron a sus autores a la cárcel tiene mucho de miedo. Sobre todo en una persona que lleva décadas en el activismo, que ha visto a compañeras perder la vida por la represión policial de las manifestaciones, pero también en la sutileza de un oportuno ataque al corazón.

“El estado no me ha matado porque tengo un perfil alto”, explica Rosanna Marzán, con toda la tranquilidad de un carácter luchador y afable, que aplazó su causa, la de los derechos del colectivo LGTBQI+, pero al que ahora se entrega con determinación. Lo hace en su país y también por todo espacio donde la inviten, como la librería Planeta Mozo, a donde llegó en el medio de una gira organizada por Amnistía Internacional y en un acto en el que colabora la asociación feminista de Vilagarcía O Soño de Lilith. Desde 2012, Marzán está al frente de Diversidad Dominicana, una ONG que incluso tiene que luchar contra otras organizaciones no gubernamentales.

Como en el primer informe que se hizo ante la ONU por parte de la alianza de asociaciones, de la que se tuvieron que salir porque una entidad dependiente de la Iglesia pronunció el recurrido “o ellos o nosotros”. “No pasa nada”, dijo Marzán, que elaboró su propio informe y hoy es una de las principales expertas, con un enfoque interseccional e inclusivo en sus trabajos. Es en la Comisión Interarmericana donde ve una mayor eficiencia. “Los casos se pueden llevar a la corte, que puede dictaminar que República Dominicana es un estado violentador de derechos”, explica.

Los grandes obstáculos

Un enfoque que va más allá de las sedes institucionales, de los grandes parlamentos, para llegar a donde realmente se cuecen los cambios. En las calles, en las plazas, en los barrios. Allí es donde plantea las preguntas claves. “¿Cómo te afecta a ti que una mujer viva con otra mujer, o que un hombre que se siente mujer transicione?”, apunta la activista, que señala que precisamente “hablar con la gente común es lo que rompe las cadenas de violencia”. Así lo constatan las asociaciones zonales con las que mantienen contacto y que les transmiten que las agresiones se han reducido de forma considerable. Más difícil es romper el tabú de la familia. “Muchas te echan de casa”, explica. Y es así como niñas de 13 años llegan a las calles sin más opción que la prostitución.

“Es lo único que pueden hacer para vivir”, apunta Marzán. La presión religiosa está en todos los estamentos. En el hogar, pero también en la escuela o en la justicia. “Si te toca un juez evangélico...”, apuntó la activista en el acto en Planeta Mozo. La culpa es siempre la compañía de las personas LGTBIQ+ en un país en el que, hasta hace cuatro semanas, los policías y militares no podían ser homosexuales.

Otras barreras se encuentran allí donde más deberían encontrar refugio: en la sanidad. “Hemos visto personas muertas, desangradas en camilla, porque en el hospital no se permitía donarles sangre”, explica. Frente a este panorama, los avances van llegando y satisfacciones vuelan en forma de abrazos o regalos. “Me traen aloe vera o cactus porque saben que me encantan”, explica. Regar vidas como metáfora de una vida dedicada a la siembra. La siembra de una semilla de igualdad y derechos que habrá de brotar fuerte.