Reconocen el derecho de una policía de Vilagarcía a cobrar indemnización por el uso de su ropa en funciones sin uniforme

Entrada a la Comisaría Gonzalo Salgado

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia reconoce el derecho de una policía judicial de la Comisaría de Vilagarcía a percibir una indemnización por el uso de su propia ropa, al estar en unas funciones en las que no se lleva uniforme. Es una sentencia que sigue la tónica de reclamaciones similares en toda Galicia, y también entre la plantilla de las instalaciones de A Mariña.

La sentencia, que no es firme y contra la que cabe recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, estima parcialmente el recurso presentado por la funcionaria, que solicitaba la imposición de costas del Ministerio de Interior. Precisamente recurrió a la justicia al no encontrar respuesta en el departamento estatal que dirige el socialista Fernando Grande-Marlaska.

El escrito lo presentó en diciembre de 2021, presentando posteriormente recurso contencioso contra la desestimación por silencio administrativo, al cual el Ministerio presentó escrito de allanamiento a la demanda. La demandante lleva desde mayo de 2010 en la Comisaría de la Policía Nacional, donde prestó servicio eximido del uso del uniforme oficial. Al allanar la demanda, la administración acepta los hechos contenidos en la demanda. La sentencia señala que “la cuestión difícil de determinar, una vez reconocido el derecho, es la de fijar la cuantía indemnizatoria”, llegando a la conclusión de que debe contabilizarse desde 2021 hasta 2018, y mientras la recurrente continúe prestando el servicio en la Comisaría