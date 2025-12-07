Mi cuenta

Vilagarcía

No hay puente de diciembre sin el mercadillo de la Protectora de Vilagarcía

La entidad recauda así fondos para los perros y gatos que atiende en Pinar do Rei

Olalla Bouza
07/12/2025 19:25
La Protectora de Animales de Vilagarcía no faltó a su cita con el puente de diciembre. La entidad aprovecha estas fiestas para organizar un mercadillo en el que, los que van como clientes, pueden encontrar todo tipo de gangas: desde artículos para los peludos hasta vinilos o verdaderas joyas literarias. A cambio, los que venden logran fondos para hacer frente al invierno y a la demanda de pienso y otras necesidades en las instalaciones de Pinar do Rei. Además, la Protectora también puso a la venta calendarios y lotería elaborados para estas fechas tan especiales, con los que además de recaudar fondos dan a conocer a algunos de los perros y gatos que hay en el refugio y que están esperando a que una familia les dé un hogar. El mercadillo es una forma de divulgar la labor que se hace en Xiabre, pero también las formas de colaborar y aportar el grano de arena, que va más allá de hacerse socio. También hay la posibilidad de donaciones o de hacerse voluntario para los paseos u otras actividades con los animales, que siempre están dispuestos a dar y recibir cariño y un toque de atención.

