El PP de Vilagarcía califica de "burla" que el gobierno local presuma de subir en 144 habitantes

El Partido Popular de Vilagarcía califica de “burla” y “falta de respeto”, así como de “conformismo alarmante”, las declaraciones del equipo que preside Alberto Varela en las que “presumen” de bonanza por el incremento de la población, que se muestra en el último informe del INE. “Escuchar al gobierno local sacar pecho de la economía mientras Vilagarcía cae al décimo puesto de ciudades gallegos es, cuanto menos, preocupante”, señala la portavoz de la formación conservadora, Ana Granja, que incide en que “si para el alcalde perder peso relativo en Galicia es un éxito, tenemos un problema de ambición muy serio”. El PP acusa a los socialistas de “vender humo” y advierten de que “nuestros jóvenes se tienen que ir a otros municipios porque aquí no hay vivienda asequible” y “abrir un negocio es una carrera de obstáculos burocráticos”.

Por ello, consideran que existe un “estancamiento innegable”, en comparación con Ames o Arteixo y creen que Ravella “se aferra al dato insignificante para ocultar la verdadera noticia”: la caída al décimo puesto. “Vive en una realidad paralela”, dice el PP sobre el gobierno local.