Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

El concejal de Turismo de Vilagarcía Álvaro Carou sufre una indisposición en la Maratón de Valencia

Está ingresado en el Hospital pero se encuentra consciente y ya habló con su familia

Olalla Bouza
07/12/2025 20:10
Álvaro Carou durante un acto
Álvaro Carou durante la presentación de un evento
Gonzalo Salgado
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

El concejal de Promoción Económica y Turismo, Álvaro Carou, sufrió una indisposición esta mañana cuando se encontraba disputando la Maratón de Valencia de 42 kilómetros.

El edil vilagarciano se encontraba a tan solo 500 metros de meta cuando sufrió la indisposición, por la que tuvo que ser atendido por el equipo profesional de médicos con los que cuenta la organización de la prueba. Después fue trasladado en ambulancia al Hospital, donde todavía se encuentra y estará unos días, aunque está bien, consciente y ya pudo hablar con la familia.

Álvaro Carou, además de concejal socialista, es un gran aficionado al deporte y, en concreto, al atletismo, que practica desde hace años. Es frecuente verlo en redes dando rienda suelta a su afición y explicando su participación en pruebas en distintos puntos del territorio e incluso fuera de España.

Se trata de una persona muy conocida en Vilagarcía por su participación en la política, y en concreto en las filas del Partido Socialista, desde muy temprana edad. Primero desde las Juventudes Socialistas, para dar el salto posteriormente a la ejecutiva y también a la Corporación, donde fue concejal en varios mandatos. En la etapa actual, asume las concejalías de Promoción Económica y Turismo, donde también deja su impronta como aficionado al deporte, en medidas como las rutas de senderismo que puso en marcha en el monte Xiabre. 

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

El portero del Cidade de Ribeira durante un partido

El Cidade de Ribeira cae ante el Victoria en un duelo en el que mereció más, 3-2
María Caldas
El Puebla durante un amistoso de pretemporada

El Puebla se queda con la miel en los labios en la visita del líder Negreira
María Caldas
Cartel de los talleres de Sanxenxo

Últimos días para inscribirse en los talleres para la conciliación organizados por el Concello
C. Hierro
El por

El PSOE de Catoira advierte que la gestión económica del alcalde conducirá al Concello a la quiebra
Sandra Rey