El concejal de Turismo de Vilagarcía Álvaro Carou sufre una indisposición en la Maratón de Valencia

Álvaro Carou durante la presentación de un evento Gonzalo Salgado

El concejal de Promoción Económica y Turismo, Álvaro Carou, sufrió una indisposición esta mañana cuando se encontraba disputando la Maratón de Valencia de 42 kilómetros.

El edil vilagarciano se encontraba a tan solo 500 metros de meta cuando sufrió la indisposición, por la que tuvo que ser atendido por el equipo profesional de médicos con los que cuenta la organización de la prueba. Después fue trasladado en ambulancia al Hospital, donde todavía se encuentra y estará unos días, aunque está bien, consciente y ya pudo hablar con la familia.

Álvaro Carou, además de concejal socialista, es un gran aficionado al deporte y, en concreto, al atletismo, que practica desde hace años. Es frecuente verlo en redes dando rienda suelta a su afición y explicando su participación en pruebas en distintos puntos del territorio e incluso fuera de España.

Se trata de una persona muy conocida en Vilagarcía por su participación en la política, y en concreto en las filas del Partido Socialista, desde muy temprana edad. Primero desde las Juventudes Socialistas, para dar el salto posteriormente a la ejecutiva y también a la Corporación, donde fue concejal en varios mandatos. En la etapa actual, asume las concejalías de Promoción Económica y Turismo, donde también deja su impronta como aficionado al deporte, en medidas como las rutas de senderismo que puso en marcha en el monte Xiabre.