Diario de Arousa

Vilagarcía

Vilagarcía ya tiene todo listo para licitar Vicente Risco

La obra cuenta con el informe favorable de Augas de Galicia

Olalla Bouza
06/12/2025 18:22
Presentación del proyecto
El Concello de Vilagaarcía ya inició los trámites para sacar a licitación la humanización de la Rúa Vicente Risco y un tramo de Praza de España. Así lo aprobó la Xunta Local de Goberno en la reunión del 24 de noviembre, en la que se da cuenta a los presentes de que el expediente de contratación ya fue completado. Cuentan, entre otras cosas, con la resolución favorable del ente público Augas de Galicia, que la dictó en octubre.

 La Concellería de Obras inició el 4 de noviembre el expediente de contratación para adjudicar estos trabajos, que afectan a dos viales del centro de Vilagarcía, en el entorno de la iglesia parroquial Santa Baia de Arealonga, y que también estaban pendientes de un informe de Patrimonio.

Abedules con riego de goteo

Lo que se aprueba en la reunión del ejecutivo es, tras incorporar el informe de fiscalización de la Intervención municipal, aprobar el expediente de contratación de la actuación ‘Peonalización e humanización da rúa Vicente Risco e un tramo da Praza de España’, así como aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares y sus anexos, que regirán las relaciones entre las partes del contrato, con un precio de licitación de 400.000 euros (IVA incluido), que incluye la renovación de todos los servicios que van subterráneos, salvo el de saneamiento que fue cambiado recientemente, según explicó la edil de Urbanismo, Paola María. La intervención, que es una propuesta del BNG, empleará granito tostado y gris para el pavimento, así como la colocación de vegetación y, en concreto, de abedules, que tendrán un riego de goteo.

