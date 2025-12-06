Un Fexturrón abarrotado vaticina una Navidad de récord en Vilagarcía

La pista de hielo es la estrella de Fexdega Gonzalo Salgado

Las familias abarrotaron el recinto ferial de Fexdega durante el primer día festivo del puente de diciembre, vaticinando unas navidades que serán multitudinarias en A Maroma.

Aunque el estreno de ‘Fexturrón’ fue la semana pasada, la de ayer era la prueba de fuego que, sin duda, el evento pasó con nota, reafirmándose como un referente para el ocio infantil en toda la comarca de O Salnés. Fue de nuevo la pista de hielo la gran estrella de Fexdega, con numerosos usuarios durante toda la tarde. La entrada general a esta atracción es de 7 euros, pero existe un bono de diez por 55 y una tarifa plana de 10 euros.

Además, hay un enorme parque de atracciones en el que puede disfrutar la infancia, con un precio único de cinco euros por cinco entradas y una duración de 40 minutos. El recinto de Fexdega cuenta también con zona de cafeterías y con un sinfín de actividades gratuitas, programadas para disfrute de toda la familia, que van desde los talleres de pinta caras hasta los de cocina. El horario habitual de apertura será de 11 a 14 horas y de 16:30 a 22. Es, hasta la apertura del mercadillo navideño en Clara Campoamor, el gran escenario de la Navidad vilagarciana, con una ambientación que cuida los detalles.