Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Un Fexturrón abarrotado vaticina una Navidad de récord en Vilagarcía

Las familias acudieron en masa al recinto de Fexdega para disfrutar de la amplia oferta de atracciones

Olalla Bouza
06/12/2025 19:34
La pista de hielo es la estrella de Fexdega
La pista de hielo es la estrella de Fexdega
Gonzalo Salgado
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Las familias abarrotaron el recinto ferial de Fexdega durante el primer día festivo del puente de diciembre, vaticinando unas navidades que serán multitudinarias en A Maroma. 

Aunque el estreno de ‘Fexturrón’ fue la semana pasada, la de ayer era la prueba de fuego que, sin duda, el evento pasó con nota, reafirmándose como un referente para el ocio infantil en toda la comarca de O Salnés. Fue de nuevo la pista de hielo la gran estrella de Fexdega, con numerosos usuarios durante toda la tarde. La entrada general a esta atracción es de 7 euros, pero existe un bono de diez por 55 y una tarifa plana de 10 euros.

 Además, hay un enorme parque de atracciones en el que puede disfrutar la infancia, con un precio único de cinco euros por cinco entradas y una duración de 40 minutos. El recinto de Fexdega cuenta también con zona de cafeterías y con un sinfín de actividades gratuitas, programadas para disfrute de toda la familia, que van desde los talleres de pinta caras hasta los de cocina. El horario habitual de apertura será de 11 a 14 horas y de 16:30 a 22. Es, hasta la apertura del mercadillo navideño en Clara Campoamor, el gran escenario de la Navidad vilagarciana, con una ambientación que cuida los detalles.

0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Gregor maneja el balón ante la presencia de Javi Varela, que decidió el partido en Burgáns con su gol en la primera parte

El Cambados se estrella ante una roca llamada Racing Vilalbés
Redacción
Visita a las obras

El Concello de Boiro empieza las obras de rehabilitación integral de la Casa da Cultura municipal
Sandra Rey
Plano de los terrenos en los que se proyecta la construcción del futuro polígono industrial de Pedras Vermellas, en Ribeira

La Asociación de Empresarios de Ribeira celebra la compra de las parcelas que permiten avanzar en el proyecto del polígono industrial
Sandra Rey
El ideal gallego

El Concello de A Pobra promueve la conciliación de las familias con sus Obradoiros de Nadal
Sandra Rey