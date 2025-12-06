'Ruada de Nadal' de PésdeBarro en la Praza de Vilagarcía

Cartel del evento

La Asociación PésdeBarro, en colaboración con el Concello, organiza para el 21 de diciembre la primera ‘Ruada de Nadal’. Será en la primera planta de la Praza de Abastos. La programación incluyen dos talleres impartidos por Xosé Lois D. Lucio. Por la mañana (de 12 a 13 horas) será de Percusión Miúda, centrado en ritmos e instrumentos propios de esta época; y por la tarde, de 16:30 a 17:30 horas, de Panxoliñas. Ya desde las 18 horas, se celebrará la ‘Foliada libre’, con actuaciones de canto y baile por orden de inscripción. En caso de que haya más tiempo, continuará de forma espontánea. A lo largo de la jornada habrá sorteos de diferentes donaciones de los comercios colaboradores. La organización insiste en que no es necesario tener experiencia para disfrutar del evento.