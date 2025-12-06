Nueva pista en Fexdega para balonmano y fútbol sala

Una competición en Fexdega Gonzalo Salgado

El recinto multiusos de Fexdega contará desde enero con una nueva pista deportiva, la quinta. El gobierno local aprobó este lunes la adjudicación a la firma Mondo Ibérica de su suministro y la instalación por cerca de 24.000 euros. Como mejoras, la empresa amplió de cuatro a seis años el periodo de garantía y las medidas ganan un metro en todo su entorno, pasando a ser de 21x41 metros. La instalación se hará en la segunda quincena del mes de enero, una vez que finalice el Fexturrón (el día 11). De PVC y desmontable, sus dimensiones permitirán la práctica deportiva del fútbol-sala y el balonmano, dos viejas reivindicaciones de clubs y deportistas. Del mismo modo, se ampliará la oferta formativa de la propia Fundación de Deportes y aliviará la necesidad de espacios para los distintos clubs, tanto para entrenamientos como para organización de eventos. En la actualidad, las pistas de Fexdega son utilizadas por AD Cortegada, Basket Base Club, CB. Vilagarcía y las Escolas Deportivas Municipais de la Fundación.

Acogerá competiciones

Por otra parte, y cumpliendo con las reivindicaciones de clubs y usuarios de los pabellones de Carril y Faxilde, la entidad que dirige Carlos Coira adjudicará también a Mondo la instalación de gradas en ambas instalaciones. La inversión supera los 32.000 euros. Se trata de cuatro módulos de acero inoxidable similares a las que ya existen en otras instalaciones, como las de Castelao, por ejemplo. De esta manera, además de la comodidad para los espectadores, permitirá un uso más racional del espacio y la celebración de competiciones, al respetar las distancias entre el público y las líneas de campo de juego, como exigen las distintas federaciones, explican desde Ravella. Los pabellones de Carril y Faxilde son especialmente usadas por Balonmán Arousa, Fútbol Sala Salnés y la Asociación Vilagarcía Esgrima. Pero, además, complementan la labor educativa de los colegios Rosalía de Castro y Vilaxoán, que carecen de pistas cubiertas. Desde el gobierno local señalan que, de esta forma, “continúa mellorando as instalacións deportivas do concello, unha das pezas angulares do seu modelo de cidade”. Como ejemplo, ponen la ampliación de la piscina de Fontecarmoa, la reforma integral del pabellón número 1, la nave de usos náuticos o la puesta a punto del estadio de atletismo. “Un plan que, en calquera caso, está vivo e en constante evolución, con novos investimentos”, señalan desde el equipo de Varela.