La Navidad dinamiza la hostelería: menús más caros y restaurantes llenos

Para grupos grandes se suele reservar con un mes y medio de antelación Mónica Ferreirós

“La gente llama con un mes y medio de antelación si es un grupo muy grande. Si es más pequeño con unas tres semanas”, explican desde O Rancho en Catoira, donde además dejan claro que lo que triunfa en su caso son las cenas.

La hostelería tiene la certeza que la demanda de las reservas es mayor, sin embargo también el precio sube y cada vez es más difícil encontrar menús por debajo de los 40 euros. “Yo creo que este año hay más reservas que el año pasado y que el anterior, pero el precio ha subido y los menús están entre los 40 y los 60 euros”, explican desde Catoira.

La llegada del puente de la Constitución marca en el calendario una fecha importante para la hostelería arousana porque desde este momento y hasta que termine el mes de diciembre los fines de semana serán un “no parar”. “Nosotros desde noviembre ya tenemos reservas porque los clientes ya saben que cuanto antes mejor para ellos”, subrayan desde Churrasco a Ría.

Poco tiempo y mucha reserva

En cuanto a la preferencia horaria parece que las comidas ganan terreno, ya que diciembre se queda corto para la demanda que la hostelería asume en estos días. “El tiempo que hay para organizar las cenas de Navidad es poco y se concentra demasiada demanda para tan poca oferta, por eso la gente opta por quedar para comer y así poder celebrarlo”, explican desde el restaurante La Salada, en Carril.

Este local abrió al público este mismo verano, por lo que no pueden establecer un balance con respecto al 2024, pero sí declaran que tienen cubierto todo el mes de diciembre hasta su cierre por vacaciones. “El nefasto mes de noviembre lo vamos a paliar ahora con la demanda de diciembre y de las navidades”, explican los carrilexos.

De hecho, el auge de la hostelería durante este mes, que ya casi se puede comparar con el de los meses de verano, ha llevado a algunos locales hosteleros y de restauración a plantearse la opción de abrir los días 25 de diciembre y 1 de enero, fechas en las que tradicionalmente la hostelería permanece cerrada, pero ahora, ante la rentabilidad económica, se plantean ofrecer menús de mediodía. Otros en cambio, como La Salada, prefieren respetar el descanso y disfrutar también de estas fechas, porque explican “todos tenemos familia”.

Sube el precio del marisco

Si el precio de los menús se encarece es porque también lo hacen los productos. Desde Mariscos Laxe de Rons, en O Grove, explican que aún no tienen claro en qué porcentaje subirán los precios , pero sí aclaran que “el centollo está muchísimo más alto que el año pasado, porque hay más escasez”, mientras que otros como la ostra, la vieira o el mejillón, en los que no suelen variar tantos los costes, se mantienen.

A la hora de comprar el marisco los particulares también se adelantaron, como lo hicieron con las reservas de los restaurantes. “La gente se adelantó y compró en el mes de noviembre para congelar el producto, pero los restaurante suelen comprar el producto fresco porque ya son clientes fijos”, explican.

Al parecer muchos particulares llaman en estos días para tratar de reservar sus pedidos de cara a Navidad, pero el mayorista meco asegura que será a partir del 7 de diciembre que empiecen a coger pedidos, ya que por el momento “no tenemos idea de los precios”.

No hay prisa para las carnes

Por su parte, la carne puede esperar y aunque siempre hay alguno que aparta el producto, desde empresa Cárnicas de Pontevedra, aseguran que solo se trata de un 5%.

“Normalmente esperan a las últimas semanas, porque el marisco tiene un pico de precio muy alto y la gente no espera, pero en las carnes, sobre todo las que se consumen en navidades, el pico no es tan grande por eso pueden aguantar a última hora para valorar lo que les sale más económico”, explican desde la industria de Cambados.

El cordero, la ternera o el pavo, son precisamente los productos más demandados para estas fechas, sin embargo son también los que más se han encarecido. “El cordero antes podía estar a diez euros el kilo y ahora duplica prácticamente ese precio”, señalan. Por ello desde Cárnicas de Pontevedra recomiendan otro tipo de productos que ahora apuntan a un precio menor como por ejemplo el cerdo.

La realidad es que a pesar del aumento del coste en los productos, ya sean mariscos o carnes, las reservas para comidas y cenas navideñas continúan marcando la temporada en la hostelería y parece que lo seguirán haciendo porque hay una tendencia al alza.