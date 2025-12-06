Cultura de Vilagarcía abre el plazo de inscripción para participar en las carrozas de los Reyes
Oferta un total de 60 plazas, diferenciadas por grupos de edad
La Concellería de Cultura de Vilagarcía, que dirige Sonia Outón, abrirá el próximo martes, día 9, el plazo de inscripción para que niñas y niños de Vilagarcía que así lo deseen puedan participar como pajes en la Cabalgata de Reis, que tendrá lugar el 5 de enero. Podrán anotarse hasta el día 17, según informan desde el departamento municipal. Las plazas ofertadas son 60, de las cuales 24 son para la infancia desde los 7 a los 9 daños de edad, y 36 para los que tengan cumplidos entre 10 y 15. La inscripción se hará, por orden de presentación, en el Rexistro Xeral, tanto presencial, en las oficinas de la Casa Consistorial, como telemáticamente, a través de la sede electrónica. El formulario estará disponible en este espacio digital, a partir del martes. La relación de inscritos se publicará en la web del Concello de Vilagarcía, en la sede y en las dependencias de la Concellería de Cultura (en el Auditorio) a partir del 23 de diciembre. Los participantes deberán vestir de color negro (calzado incluido) y el resto de la vestimenta será facilitada por el propio departamento municipal en el Auditorio el viernes 2 de enero, en horario de 9 a 13:30 horas. El recorrido de la Cabalgata saldrá a las siete de la tarde desde la Avenida da Mariña.