Cultura de Vilagarcía abre el plazo de inscripción para participar en las carrozas de los Reyes

Melchor, Gaspar y Baltasar en Vilagarcía Gonzalo Salgado

La Concellería de Cultura de Vilagarcía, que dirige Sonia Outón, abrirá el próximo martes, día 9, el plazo de inscripción para que niñas y niños de Vilagarcía que así lo deseen puedan participar como pajes en la Cabalgata de Reis, que tendrá lugar el 5 de enero. Podrán anotarse hasta el día 17, según informan desde el departamento municipal. Las plazas ofertadas son 60, de las cuales 24 son para la infancia desde los 7 a los 9 daños de edad, y 36 para los que tengan cumplidos entre 10 y 15. La inscripción se hará, por orden de presentación, en el Rexistro Xeral, tanto presencial, en las oficinas de la Casa Consistorial, como telemáticamente, a través de la sede electrónica. El formulario estará disponible en este espacio digital, a partir del martes. La relación de inscritos se publicará en la web del Concello de Vilagarcía, en la sede y en las dependencias de la Concellería de Cultura (en el Auditorio) a partir del 23 de diciembre. Los participantes deberán vestir de color negro (calzado incluido) y el resto de la vestimenta será facilitada por el propio departamento municipal en el Auditorio el viernes 2 de enero, en horario de 9 a 13:30 horas. El recorrido de la Cabalgata saldrá a las siete de la tarde desde la Avenida da Mariña.