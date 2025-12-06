Cae un adorno de Navidad de Vilagarcía sobre el cableado de Gumersindo Nartallo

Un momento del operativo

El Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil retiró unas lucas del alumbrado de Navidad que se cayeron sobre el cableado eléctrico, en Gumersindo Nartallo. Fue sobre las nueve de la mañana cuando los efectivos se desplazaron a la zona, alertados por el vecindario. Procedieron a vallar el área afectada, sin que tuviese mayores consecuencias sobre el tráfico de esta calle, que es una de las que se cruza con la Praza da Constitución. De hecho, la zona donde se produjo el desprendimiento se podía ver desde dicho punto. Fue una caída sin mayores consecuencias, que solo afectó a este cableado y que estuvo motivado por los vientos que se registraron durante la noche. Ninguno de los vehículos que están aparcados sobre la zona se vieron dañados por la caída del alumbrado.