Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Llueve en el interior de las aulas del colegio A Lomba

Las familias instan a la Xunta a acometer cuanto antes las obras de reparación de las goteras

Olalla Bouza
05/12/2025 20:24
Cubo para recoger el agua en A Lomba
Cubo para recoger el agua en A Lomba
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La ANPA A Xunqueira, del colegio A Lomba, denuncia que se producen goteras en las aulas una semana después de que finalizasen las obras en el centro. Estos trabajos, que se realizaron de urgencia por parte de la Consellería do Mar para evitar los desprendimientos, no atajaron, sin embargo, el problema de las filtraciones de agua, que la comunidad educativa lleva sufriendo prácticamente desde que se construyó el colegio, en el curso 2008-2009. “Os traballos de revisión e reparación da fachada eran só unha parte das obras comprometidas pola Consellería”, explican las familias, que señalan que todavía quedan pendientes varias actuaciones. Entre estas, se encuentra el pintado de la fachada y las planchas azules de la parte trasera, que se hará en función del tiempo atmosférico y de la disponibilidad de la empresa contratada.

Zona del cuadro eléctrico

Otro compromiso tiene que ver con la retirada y sustitución de los vinilos, para paliar la incidencia del sol en las ventanas traseras, así como la instalación de pérgolas en el patio de infantil. Estas obras estaban previstas para incluirse, explican desde la ANPA, en el Presupuesto de la Xunta para el próximo año. Sin embargo, lo que las familias consideran primordial es el arreglo de las filtraciones de agua. “Unha semana despois da finalización da primeira intervención, observamos con preocupación que non se teña abordado xa o arranxo de goteiras”. Un problema que, explican, se da en unas aulas (de 5º y 6º de Primaria) donde hay equipamiento informático (paneles digitales, carros de carga y ordenadores, entre otros). Además, en el pasillo de esta zona del edificio se encuentra situado el cuadro eléctrico. Por ello, instan a la Consellería de Educación a no demorarse, ya que “neste tempo de inverno é cando causa maior trastorno e perigo”.

0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

El Concello de Vilagarcía contrata la redacción del proyecto para regenerar el césped del campo de A Lomba
Olalla Bouza
El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, en el evento del encendido de la Navidad

Sanxenxo enciende su Navidad en un evento multitudinario lleno de música y marcado por la lluvia
C. Hierro
Una acción del Bloque ante el ambulatorio de A Illa

El BNG isleño habla de “colapso intolerable” en el centro de salud y lo denunciará en el Parlamento
Beni Yáñez
El ideal gallego

El Hospital do Salnés suma un sistema telemático de gestión de turnos en el área de Urgencias
Sandra Rey