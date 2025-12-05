Llueve en el interior de las aulas del colegio A Lomba

Cubo para recoger el agua en A Lomba

La ANPA A Xunqueira, del colegio A Lomba, denuncia que se producen goteras en las aulas una semana después de que finalizasen las obras en el centro. Estos trabajos, que se realizaron de urgencia por parte de la Consellería do Mar para evitar los desprendimientos, no atajaron, sin embargo, el problema de las filtraciones de agua, que la comunidad educativa lleva sufriendo prácticamente desde que se construyó el colegio, en el curso 2008-2009. “Os traballos de revisión e reparación da fachada eran só unha parte das obras comprometidas pola Consellería”, explican las familias, que señalan que todavía quedan pendientes varias actuaciones. Entre estas, se encuentra el pintado de la fachada y las planchas azules de la parte trasera, que se hará en función del tiempo atmosférico y de la disponibilidad de la empresa contratada.

Zona del cuadro eléctrico

Otro compromiso tiene que ver con la retirada y sustitución de los vinilos, para paliar la incidencia del sol en las ventanas traseras, así como la instalación de pérgolas en el patio de infantil. Estas obras estaban previstas para incluirse, explican desde la ANPA, en el Presupuesto de la Xunta para el próximo año. Sin embargo, lo que las familias consideran primordial es el arreglo de las filtraciones de agua. “Unha semana despois da finalización da primeira intervención, observamos con preocupación que non se teña abordado xa o arranxo de goteiras”. Un problema que, explican, se da en unas aulas (de 5º y 6º de Primaria) donde hay equipamiento informático (paneles digitales, carros de carga y ordenadores, entre otros). Además, en el pasillo de esta zona del edificio se encuentra situado el cuadro eléctrico. Por ello, instan a la Consellería de Educación a no demorarse, ya que “neste tempo de inverno é cando causa maior trastorno e perigo”.