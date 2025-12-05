La Xunta mejora los muestreos en los bancos marisqueros con resultados cada diez minutos

La conselleira, Marta Villaverde, durante el acto en el Intecmar Gonzalo Salgado

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, presentó en Vilaxoán, en un acto con cofradías y representantes del sector, la nueva plataforma que permite mejorar el rastreo de parámetros ambientales en los bancos marisqueros, una web de monitorización en aguas poco profundas. En el acto, además de la titular del departamento autonómico, estuvieron la presidenta del Intecmar, Covadonga Salgado, y la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez. Fue Garbiñe Ayensa, de la Unidade de Documentación e Apoio Científico del centro vilaxoanés, la que hizo una presentación sobre este proyecto, que se hizo en colaboración con la Federación Galega de Confrarías de Pescadores y contó con el apoyo del CIMA. Surgió tras detectar la escasa eficacia del anterior sistema, con estudios semanales y un mantenimiento caro de los equipos, que además estaban obsoletos Forma parte del proyecto Redecos y se llevó a cabo en los bancos marisqueros, que son las zonas menos protegidas y estar más condicionadas por aportes de aguas dulces.

Colaboración con los pósitos

El objetivo de esta actuación, era la modernización del “sistema de recollida de datos relativos á salinidade e temperatura” en el litoral gallego, para mejorar el conocimiento y gestión de las zonas dedicadas al cultivo de especies marisqueras y de los riesgos a los que se enfrenta el sector. Hasta entonces, los muestreos eran semanales, aunque no siempre se podían realizar. Para renovar este sistema, además de la plataforma online, la iniciativa incluyó la instalación piloto de tres dispositivos en 2022, para el estudio de las mejores condiciones para el fondeo de las mismas en las posiciones de Os Lombos do Ulla, Miño y Barallobre. Situadas a un metro de profundidad, y modelo Infinity CE, estas tres sondas ofrecen datos cada diez minutos. “A interacción coas cofradías foi fundamental”, explicó Ayensa. Redecos se incluye en Redemar, la red que une el sector pesquero y los organismos científicos y que analiza la situación de las diferentes rías, con el objetivo de contribuir a contar con mejor información sobre la situación de recursos y planificar acciones que garanticen el futuro del mar.

Nueva fase

Ya con los buenos resultados en la mano, se puso en marcha una segunda fase de Redecos, con la instalación de nuevas sondas. Fueron doce las aprobadas. Algunas están pendientes de entrar en funcionamiento, mientras que dos- las de Cedeira y Barallobre- fueron robadas. La de Os Lombos dio cuenta, en el otoño de 2023, de la elevada pluviosidad en el entorno de la isla de Cortegada. Y es que fue el año en el que se registraron más precipitaciones desde 2002, lo que produjo daños en los moluscos y bivalvos provocando una de las mortandades más elevadas de las últimas décadas. En esta segunda fase también se procedió a la contratación de la plataforma de datos del Observatorio Costeiro, que permite la importación de ficheros por parte de usuarios registrados.. Con el objetivo de seguir potenciando su importante labor, la Consellería do Mar incrementará en 2026 un 20 por ciento de la inversión destinada a esta plataforma, hasta los 2,4 millones de euros. Una cifra que, explicó Marta Villaverde, “dá conta da aposta da Xunta coa ordenación pesqueira e do compromiso para garantir o futuro do mar, promovendo unha xestión responsable”. Redemar pretende contribuir a que la administración cuente con la mejor información disponible sobre la situación de los distintos recursos para una excelente gestión y ordenación pesquera, en la que estén en equilibrio los criterios medioambientales, económicos y sociales, para garantizar el futuro del mar promoviendo una gestión responsable. Con estas nuevas sondas también se permitirá una respuestas más rápida a los episodios de mortandad que se registran en los últimos años y afectan a moluscos y bivalvos, causando una gran preocupación en un sector que es muy importante para Arousa, y del que dependen miles de familias en las comarcas de O Salnés y Barbanza.

Marea roja

La presentación de esta plataforma tuvo lugar en el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño, un centro dependiente de la Consellería do Mar y que realiza al año un total de 90.000 análisis, de los cuales 10.000 están relacionados con biotoxinas, así como la emisión de más de 600 informes del estado de las zonas y la aprobación de alrededor de 400 resoluciones que regulan la actividad extractiva de las áreas donde se producen moluscos bivalvos en la comunidad autónoma. Precisamente el jueves el Intecmar decretó la reapertura a la extracción de varios bancos marisqueros en la ría de Pontevedra y polígonos de bateas de mejillón en la ría de Arousa. De este modo, la marea roja se encuentra en un periodo de inicio de remisión respecto a las clausuras a la producción que tuvieron lugar por la presencia de toxina lipofílica (diarreica). En lo tocante a polígonos de bateas, reabrieron el de Sada 1, en la ría de Ares-Betanzos, al igual que los de A Pobra A y C, en la ría de Arousa, en donde hace dos días ya volvieron a estar operativos los de Vilagarcía B1 y B2. Continúan sin estar operativos tres de cada cuatro de los más de medio centenar de polígonos de bateas existentes en Galicia. Esta semana también reabrieron varios bancos marisqueros de la ría pontevedra, quedando solo cerrados en Galicia los de Corcubión-Fisterra, tres zonas de la ría de Pontevedra y otras tres de la ría de Vigo. El Intecmar, centro de referencia, continúa con los análisis para determinar la evolución de la marea roja.