El Hospital do Salnés suma un sistema telemático de gestión de turnos en el área de Urgencias

Fachada del centro sanitario

El Área Sanitaria de Pontevedra-O Salnés implementa un nuevo sistema telemático de gestión de turnos en el área de Urgencias del Hospital Comarcal do Salnés, dinamizando así los ciclos de llegada de los pacientes adultos e infantiles a estas dependencias asistenciales del centro sanitario de Ande-Rubiáns.

Esta herramienta permite que las personas que requieran asistencia inmediata del centro hospitalario arousano accedan al área de Admisión de Urgencias con su tarjeta sanitaria, integrándoles en este sistema telemático que prestan las pantallas habilitadas en las salas de espera. De esta forma, se coordina el acceso gradual de los usuarios, constando además de un sistema para proteger sus datos personales.

El funcionamiento es muy simple: el mecanismo imprime un código personalizado y el turno correspondiente. Cuando se accede a la sala de espera, una pantalla refleja esos códigos e indica cuándo y dónde se recibirá la atención.

De forma simultánea, el listado de códigos de citas va avanzando con un sonido de aviso, para alertar a los pacientes que están esperando a que sea su turno.

Este sistema de códigos se implementa con el fin de no emplear los nombres y apellidos de los pacientes, preservando así su confidencialidad. Además, les ayuda en su orientación, pues aporta la ubicación de la sala de consulta concreta.