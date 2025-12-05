Mi cuenta

Vilagarcía

El Concello de Vilagarcía contrata la redacción del proyecto para regenerar el césped del campo de A Lomba

El objetivo es acabar con los problemas que arrastra la instalación desde su construcción

Olalla Bouza
05/12/2025 20:36
Imagen de archivo del campo de A Lomba
Gonzalo Salgado
El Concello de Vilagarcía acaba de aprobar la contratación de la redacción del proyecto técnico para regenerar el césped del campo de A Lomba y acometer las actuaciones pertinentes para garantizar su adecuada conservación para la práctica deportiva. A mayores, explican fuentes municipales, mientras se redacta este estudio, la Fundación de Deportes ya tiene programados nuevos trabajos de mantenimiento de la hierba, que se realizarán en las próximas fechas siempre y cuando el tiempo lo permita. 

El proyecto denominado ‘Rexeneración da capa de enraizamento (Rootzone) e mellores do campo municipal da Lomba’ fue adjudicado por la Xunta de Goberno Local a la empresa Calderón Asociados Ingeniería, por un total de 17.666 euros (IVA incluido). En este estudio, los técnicos deberán definir las actuaciones a realizar par el correcto enraizado de la hierba, mejorar el sustrato, así como el sistema de riego, estableciendo procedimientos y materiales a utilizar para resolver los problemas de drenaje, acumulación de ‘thatch’, presencia de malas hierbas que persisten pese al mantenimiento y las numerosas intervenciones que lleva a cabo la Fundación. La actuación es ambiciosa para acabar con problemas que arrastra el campo desde siempre.

