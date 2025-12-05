El Concello de Vilagarcía contrata la redacción del proyecto para regenerar el césped del campo de A Lomba
El objetivo es acabar con los problemas que arrastra la instalación desde su construcción
El Concello de Vilagarcía acaba de aprobar la contratación de la redacción del proyecto técnico para regenerar el césped del campo de A Lomba y acometer las actuaciones pertinentes para garantizar su adecuada conservación para la práctica deportiva. A mayores, explican fuentes municipales, mientras se redacta este estudio, la Fundación de Deportes ya tiene programados nuevos trabajos de mantenimiento de la hierba, que se realizarán en las próximas fechas siempre y cuando el tiempo lo permita.
El proyecto denominado ‘Rexeneración da capa de enraizamento (Rootzone) e mellores do campo municipal da Lomba’ fue adjudicado por la Xunta de Goberno Local a la empresa Calderón Asociados Ingeniería, por un total de 17.666 euros (IVA incluido). En este estudio, los técnicos deberán definir las actuaciones a realizar par el correcto enraizado de la hierba, mejorar el sustrato, así como el sistema de riego, estableciendo procedimientos y materiales a utilizar para resolver los problemas de drenaje, acumulación de ‘thatch’, presencia de malas hierbas que persisten pese al mantenimiento y las numerosas intervenciones que lleva a cabo la Fundación. La actuación es ambiciosa para acabar con problemas que arrastra el campo desde siempre.