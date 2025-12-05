El albergue de Carril ya está listo para abrir

Fachada del albergue carrilexo Gonzalo Salgado

El albergue de Carril está listo para volver a acoger a los cientos de peregrinos que, apuntan desde el Concello, realizan el Camiño de Santiago por la ruta Arousa-Ulla. Ravella finalizó, hace unos días, los trabajos de instalación de la malla protectora en el forjado del edificio, así como el informe de finalización certificando la corrección de la actuación y la solución de futuros desprendimientos de las bovedillas, que ya se remitió a la Secretaría Xeral de Presidencia, de la que dependen la dirección xeral de Turismo y la Sociedade de Xestión do Plan Xacobeo. Así las cosas, explican fuentes municipales, el alojamiento integrado en la red pública de albergues ya está a disposición de la administración autonómica para que vuelva a ordenar su apertura, algo que desde el equipo que preside Alberto Varela confían en que suceda “coa maior brevidade posible”.

Desde Ravella señalan que, pese al cierre preventivo ordenado por Turismo de Galicia a principios de septiembre debido al desprendimiento en cuatro bovedillas del forjado, “o problema non revestía gravidade posto que, tal e como se apunta nos informes técnicos encargados pola Xunta á empresa de control de calidade, Appluss, e polo COncello ao director de obra do albergue, non se detectaron problemas estruturais no edificio”. En consecuencia, la actuación ejecutada por la administración local para evitar la posibilidad de nuevos desprendimientos en la zona de uso del inmueble supuso una inversión de 4.400 euros y se ejecutó en el plazo de un mes. Los trabajos coincidieron con la solución técnica recogida en el informe de Applus y se realizaron según lo acordado con los técnicos de la administración autonómica.

Fue, explican fuentes municipales, una actuación que consistió en la instalación de una malla protectora de acero galvanizado que cubre todo el techo del espacio afectado por la caída de las piezas cerámicas. A modo preventivo, el Concello optó por extender la medida también a la zona de servicios y de la cubierta de madera del edificio. El área protegida suma 95 metros cuadrados de superficie horizontal, así como 112 metros cuadrados de cubierta. De esta manera, se impide que cualquier elemento que pueda soltarse llegue a dañar a alguna persona. El informe del director de obra, Iago Fernández, descarta “flexión sesgada nas viguetas”. El informe señala que se puede retomar la actividad.