Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

El albergue de Carril ya está listo para abrir

Un informe técnico avala que las obras realizadas por el Concello permiten la actividad segura en el inmueble

Olalla Bouza
05/12/2025 19:48
Fachada del albergue carrilexo
Gonzalo Salgado
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El albergue de Carril está listo para volver a acoger a los cientos de peregrinos que, apuntan desde el Concello, realizan el Camiño de Santiago por la ruta Arousa-Ulla. Ravella finalizó, hace unos días, los trabajos de instalación de la malla protectora en el forjado del edificio, así como el informe de finalización certificando la corrección de la actuación y la solución de futuros desprendimientos de las bovedillas, que ya se remitió a la Secretaría Xeral de Presidencia, de la que dependen la dirección xeral de Turismo y la Sociedade de Xestión do Plan Xacobeo. Así las cosas, explican fuentes municipales, el alojamiento integrado en la red pública de albergues ya está a disposición de la administración autonómica para que vuelva a ordenar su apertura, algo que desde el equipo que preside Alberto Varela confían en que suceda “coa maior brevidade posible”.

Desde Ravella señalan que, pese al cierre preventivo ordenado por Turismo de Galicia a principios de septiembre debido al desprendimiento en cuatro bovedillas del forjado, “o problema non revestía gravidade posto que, tal e como se apunta nos informes técnicos encargados pola Xunta á empresa de control de calidade, Appluss, e polo COncello ao director de obra do albergue, non se detectaron problemas estruturais no edificio”. En consecuencia, la actuación ejecutada por la administración local para evitar la posibilidad de nuevos desprendimientos en la zona de uso del inmueble supuso una inversión de 4.400 euros y se ejecutó en el plazo de un mes. Los trabajos coincidieron con la solución técnica recogida en el informe de Applus y se realizaron según lo acordado con los técnicos de la administración autonómica.

Fue, explican fuentes municipales, una actuación que consistió en la instalación de una malla protectora de acero galvanizado que cubre todo el techo del espacio afectado por la caída de las piezas cerámicas. A modo preventivo, el Concello optó por extender la medida también a la zona de servicios y de la cubierta de madera del edificio. El área protegida suma 95 metros cuadrados de superficie horizontal, así como 112 metros cuadrados de cubierta. De esta manera, se impide que cualquier elemento que pueda soltarse llegue a dañar a alguna persona. El informe del director de obra, Iago Fernández, descarta “flexión sesgada nas viguetas”. El informe señala que se puede retomar la actividad.

0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

El Hospital do Salnés suma un sistema telemático de gestión de turnos en el área de Urgencias
Sandra Rey
La conselleira, Marta Villaverde, durante el acto en el Intecmar

La Xunta mejora los muestreos en los bancos marisqueros con resultados cada diez minutos
Olalla Bouza
Multitud durante el encendido del alumbrado navideño

Lago celebra el crecimiento de población de Cambados frente a la tendencia comarcal
A. Louro
Alcaldes socialistas y el presidente de la Mancomunidade, David Castro, en un Pleno del órgano comarcal

El PSOE denuncia un “uso partidista” del PP en la Mancomunidade y su “incapacidade” por la tubería de O Grove
A. Louro